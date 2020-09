José Juan se deshace en elogios hacia Aitor Ruibal, que podrá jugar en Vitoria

El CSD ha aprobado, por fin, el código disciplinario de la RFEF, que incluye, entre otros apartados, el indulto para los futbolistas que acaban una temporada agotando ciclo de amonestaciones y deben cumplirlo en el primer partido de LaLiga siguiente. De esta forma, como comunicó la Española al Betis este mismo miércoles, Aitor Ruibal podrá ser alineado por Manuel Pellegrini, si así lo desea el míster chileno, en la visita a Mendizorroza, igual que ocurre con el celtiña Lucas Olaza, así como con los getafenses Mathías Olivera y Damián Suárez.

Por todo lo anterior, el técnico verdiblanco manejará, en principio, las bajas de Juanmi, Sanabria, Camarasa, Dani Martín y Víctor Ruiz, el primero por sanción y el resto, por diferentes razones. Sidnei y Joaquín llegarían a la cita contra el Alavés, aunque faltos de ritmo, por lo que, como poco, serán dudas. Con todo, el ex del Manchester City parece tener el once muy perfilado, con la gran duda bajo palos de Bravo o Joel, pero con Emerson, Mandi, Bartra, Álex Moreno, Guido Rodríguez, Guardado, Canales y Borja Iglesias con una plaza asegurada. Por fuera, Fekir, el capitán, Aitor y Tello se jugarían dos plazas.

Sobre Ruibal se ha pronunciado en Radio Marca alguien que lo conoce bien, José Juan Romero. El que fuera su preparador en el filial heliopolitano se deshizo en elogios hacia el atacante, amén de analizar la actualidad del equipo de sus amores. "El Betis debería hacer una limpia mucho mayor en la plantilla y haber metido, creo, más hambre, jugadores con una mayor proyección, pero esto no lo digo como entrenador y sí como un aficionado bético que tiene su opinión. Aitor es una debilidad mía; es el futbolista más completo que he entrenado. Su baja siempre nos destrozaba. Dándole confianza, es futbolista de elite; no tengo absolutamente ninguna duda. Es fuerte, veloz, va a los espacios, tiene gol, golpeo... Yo lo usé en todas las posiciones y le decía que podía jugar hasta de portero. Ha tenido que pasar cesiones tras cesiones, lo cual le da más valor... El problema de Aitor es que no se cree lo bueno que es. Se lo comento y se lo digo; él se ríe, pero se lo digo: es muy bueno".

El gerenense tiene claro que "éste habla en el campo y se lo va a ganar; todos los entrenadores quieren tener jugadores así", por lo que desea que tenga continuidad: "A ver si es capaz y tiene la sinvergonzonería que tuvo Loren". Igual espera de Paul Akouokou: "El que pelea porque esté en el Betis es José Juan Romero. No estaba claro que se quedara, porque vino a prueba, no tenía un gran asesoramiento. Vino por un ex jugador del Betis, Juanlu, y tuvimos problemas para poder inscribirlo. No se consideraba desde la dirección de cantera que Paul mejorara lo que había. Tuvimos muchos problemas para hacerle la ficha y lo perdimos media Liga, pero fue un refuerzo vital".

José Juan entiende que, si Pellegrini confía en el marfileño, no se va a arrepentir: "Es el pivote ideal de hoy. Siempre el salto de la elite está ahí. Ya el año pasado me sorprendió que no contaran ni un partido con él. Este futbolista es válido para el Betis; después, tiene que decir 'aquí estoy yo'. Los fundamentos los tiene. Es fuerte, agresivo, no va mal en el juego aéreo, técnicamente es decente... Es un muy probable pivote".