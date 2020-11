Joaquín: "A Koeman no me lo llevaría ni de utillero"

El capitán del Betis, Joaquín Sánchez, es genio y figura tanto dentro del campo como fuera. De ahí que el portuense no pasara desapercibido durante su entrevista con El Larguero de la Cadena SER; una intervención en la que el veterano futbolista dejó muchas risas y bastantes titulares. Como el referente a su relación con Koeman, con el que coincidió en el Valencia y del que no guarda un bonito recuerdo. Este fin de semana volverán a cruzarse, durante el partido de LaLiga que enfrenta a Barcelona y Betis: "¿Con Koeman en el Valencia? No fue la experiencia más bonita de mi carrera deportiva, no fue agradable la verdad. Ni le voy a saludar y él me va a saludar a mí".

Junto a ello, Joaquín también otros temas de actualidad, como su renovación con el Betis: "Ahora mismo me veo jugando un año más. Mientras me encuentre bien, la edad no es un problema. Igual en la segunda vuelta no pienso lo mismo, pero ahora mismo me daría pena retirarme".

Setién: "Mi experiencia con Setién fue maravillosa. Es un tipo que merece la pena. En su momento, sí, me hubiera gustado que Setién siguiera en el Betis".

El VAR: "Yo me quedo con el fútbol de antes, antes del VAR. ¡Es imposible jugar al fútbol así! Para mí esto no es fútbol. Estamos perdiendo la esencia del fútbol. Se están perdiendo muchas cosas en el fútbol. Por ejemplo con el tema del VAR. El futbolista está condicionado en todo momento. Estoy más pendiente de lo que pueda pasar de lo que es el fútbol".

El partido contra el Barça: "Si hay un buen momento para enfrentarse al Barça es este. Son un buen equipo y te pueden ganar igualmente, pero si somos capaces de hacer el fútbol que venimos haciendo, podemos tener nuestras opciones".

Si fuera presidente del Betis, ¿pondría a Koeman?: "A Koeman no me lo llevaría ni de utillero, Afortudamente no duro mucho y supimos salvar el año. No le voy a saludar y él tampoco me va a saludar a mí. Fue malo lo que se vivió allí".