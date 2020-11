Pellegrini, su plan para visitar al Barça y la duda de Fekir

El claro y convincente triunfo de la pasada jornada ante el Elche, que sirvió para salir de un pequeño bache de dos derrotas, ha cargado el tanque de moral de un Betis que acude este sábado al Camp Nou sin temor, como ya han anunciado durante la semana estandartes del club como Canales o Joaquín, corroborados ambos por su técnico, Manuel Pellegrini, en la rueda de prensa previa al choque ante el Barcelona.

"Nosotros vamos siempre con la intención de sacar los tres puntos, es difícil hacerlo en el campo del Barcelona, pero la ilusión y la predisposición para hacerlo vamos a tenerla desde el primer minuto", aseguró el chileno, cuestionado de forma insistente por el plan que piensa desarrollar en el Camp Nou. Cabe la posibilidad de hacerse más fuertes en el centro del campo, aunque la afición quiere seguir viendo el 1-4-1-4-1 que tan buen resultado dio ante el Elche. Pero más allá de esquemas, Pellegrini le pide a su equipo que sea fiel a sí mismo y su estilo.

"Me gustaría ver un Betis con la personalidad que tuvimos ante Real Madrid y Atlético. En ambos partidos tuvimos la iniciativa y las ocasiones en el primer tiempo, pero luego se produjeron hechos, sobre todo ante el Madrid, que impidieron obtener un buen resultado. Hay que mejorar la definición, que nos lastró ante el Atlético, pero quiero ver a un Betis con personalidad, con los matices que siempre tiene enfrentarse a uno u otro rival, pero no vamos a cambiar todo lo que hacemos y trabajamos durante la semana", explicó, para ahondar en esta idea al admitir que podría introducir alguna variación: "La idea futbolística la tratamos de mantener ante cualquier rival. Pero no es lo mismo recibir al Elche que visitar al Barça, hay diferentes consideraciones tácticas, pero más que los nombres, lo que prima es la idea. Tenemos que analizar una serie de factores para ver qué equipo ponemos".

En cuanto a nombres concretos, el 'Ingeniero' descartó a Juanmi y Guardado. "Siguen en recuperación, creo que van a estar en este parón ya en condiciones", avanzó, al tiempo que comentaba que Sidnei "está ya recuperado" y desvelaba "alguna molestia que tuvo Fekir durante el entrenamiento". En este sentido, admitió que la presencia del francés está en el aire: "Vamos a esperar el último examen del doctor para ver en qué situación se encuentra para ver si entra en la lista". En las próximas horas, por tanto, se conocerá si el campeón del mundo está en condiciones o no de viajar a Barcelona.