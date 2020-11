Canales: "El Betis de Setién tuvo mucho mérito"

Sergio Canales está viviendo una segunda juventud como jugador del Betis, donde está rindiendo al más alto nivel. Un esfuerzo que le ha servido para ganarse un puesto en la selección. Este pasado miércoles, sin ir más lejos, se estrenó como goleador con la 'Roja'.

Está en boca de todos, de ahí que no sea de extrañar que haya sido objeto de una extensísima entrevista en la revista Panenka, donde, entre muchos otros temas, habla, lógicamente, del Betis, su actual equipo. Un Betis en el que Canales está disfrutando mucho como futbolista, una vez alcanzada su madurez profesional; algo en lo que, también, tiene mucho que ver Quique Setién, extécnico verdiblanco.

Canales lo tiene claro, Setién no fracasó en el Betis: "Para mí no. Estuvo dos temporadas: en la primera el equipo entró en Europa cuando ese era un reto más a largo plazo. Y en la segunda puede ser que durante dos o tres meses no estuviésemos a la altura ni al nivel esperados, pero el resto de la temporada competimos y dejamos muy buenas sensaciones. Es más: yo hablaba con compañeros de equipos rivales y decían que jugar contra nosotros era un suplicio. Y eso para nosotros, para la forma de trabajar€ Jopé, es algo increíble, todo ese reconocimiento. Es de los mejores entrenadores que he tenido en mi carrera. Apostó por mí, me dio confianza y estoy convencido de que le quedan muchísimos trabajos por delante".

Una Betis de Setién que se gustaba con el balón y que priorizó el cómo por delante del qué: "¡Es que yo tengo amigos que se hicieron del Betis! Y no solo porque estaba yo, claro. Por la forma de jugar, por lo que disfrutaban viendo nuestros partidos por la tele. Eso, de alguna forma, indica que ese equipo tuvo mucho mérito. Hicimos grandes partidos y encadenamos una buena racha; es verdad que de cara al gol no estuvimos del todo acertados y fallamos en esos últimos metros, y que todo esto nos acabó penalizando en la Liga y nos hizo caer en Europa. Pero para mí la temporada fue buena".

Un fútbol, el de Setién, que luego le abrió al técnico cántabro las puertas del Barcelona, donde su idea no caló tanto como en Heliópolis, saliendo por la puerta de atrás unos meses después. "A ver, también por el estilo de la plantilla y el tipo de jugadores que había, nosotros creíamos que la mejor manera para ganar era hacerlo así: teniendo la pelota, ganando siempre la posesión, siendo protagonistas, metiendo al rival en su campo€ Nos encajaba esta filosofía. Pero el 'cómo' es relativo. El Getafe entró en Europa porque el estilo de su plantilla se adaptaba perfectamente a la forma de jugar de Bordalás. Y no es ni mejor ni peor. Hay que saber qué plantilla tienes, de qué piezas dispones y qué estilo va a representar mejor esas características. Y encaminarte a ello. Nosotros nos sentíamos identificados con ese estilo y lo seguimos estando".

También se refirió Canales durante su entrevista a Eder Sarabia, segundo de Setién, y a la idea que ese cuerpo técnico le metió en la cabeza a la plantilla del Betis: "Desde que tengo uso de razón en esto del fútbol, a mí siempre me enseñaron a tener la pelota, a quererla; a crear ocasiones a través de la posesión, siempre. Ya no te hablo del Racing: en la liga de colegios mi equipo siempre era el más goleador, el que tenía más posesión€ Siempre he tenido ese concepto de lo que es el fútbol. Por eso, si toco 80 balones durante un partido, será más fácil que me sienta más cómodo, más a gusto y pueda aportar más al equipo que si toco diez. Al final hay jugadores que defienden mejor de espaldas, están hechos para ir al remate, cada uno está hecho de una pasta y si tu equipo coincide de la manera que más te gusta pues es ideal".

La afición, el ambiente del Benito Villamarín, es otro de los temas que trató Canales: "Sin duda, pero no solo en lo táctico. También la afición te genera esa confianza, ese entusiasmo, esa responsabilidad por hacer las cosas bien. Y luego a nivel físico he conseguido encontrarme en mi mejor momento. Me ha ayudado mucho tener tantos minutos, tanta continuidad, dejar de mirar de reojo a las lesiones, no tener ningún tipo de problema físico. Todo esto me ha dado más confianza en mi juego".