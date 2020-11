Un 'ofrecimiento' para la dirección deportiva del Betis

casi una década como ayudante de Pepe Mel, con el que sentó en el banquillo de un Betis en el que también brilló en su etapa como jugador, Betis como a su próximo rival, un Athletic que en 1997 pagó su cláusula de 2.000 millones de las antiguas pesetas. Tras poner el fin el pasado verano a, con el que sentó en el banquillo de un Betis en el que también brilló en su etapa como jugador, Roberto Ríos ha regresado a Sevilla e incluso se barajó la posibilidad de que volviera a formar parte del club de Heliópolis. Esta opción, de momento, no se ha dado, pero el bilbaíno conoce muy bien tanto alcomo a su próximo rival,de las antiguas pesetas.

Por todo ello, el ex defensor ha analizado el encuentro que medirá a ambos en el Nuevo San Mamés el lunes 23, destacando el paso al frente dado por los verdiblancos en los últimos tiempos. "Ha pegado un salto de calidad tremendo . En mi época como jugador el Betis venía de una situación compleja al tener que convertirse en Sociedad Anónima Deportiva y se logró revertir la situación, mientras que cuando entré como técnico viví una situación parecida en el apartado económico. El equipo había descendido a Segunda, no había logrado ascender el primer año y nos encontramos otra vez un Betis con muchos problemas, pero conseguimos subir a Primera y es un club que siempre ha tenido mucha vida. Cuando las cosas están complicadas, la afición tira muchísimo y ahora mismo es otra historia al ser un Betis con mucho más potencial y contar con una estructura que ha crecido muchísimo", ha explicado en el diario Deia.

De manera más concreta, además, Ríos se ha referido a la llegada de Manuel Pellegrini al banquillo bético y a la irregularidad mostrada por su equipos hasta la fecha. "Llegarán a San Mamés en la misma línea del año pasado de no coger la regularidad que tanto se demanda aquí. Han hecho partidos muy buenos y otros en los que no han estado tan finos, por lo que no han cogido todavía esa racha positiva, si bien esto acaba de comenzar y confío en que al final tanto Athletic como Betis estén de mitad de tabla hacia arriba, con opciones de aspirar a algo bonito. Irán creciendo durante la temporada", señaló.



Y es que, Roberto Ríos no se decanta por ninguno de sus dos ex equipos de cara al choque entre ambos. Para el Athletic también tiene buena palabras y disculpa en parte las dudas mostradas en este arranque de campeonato: "He visto que hay un poco de revuelo al no conseguir esa regularidad que han tenido en otros momentos, pero lo que se está viviendo es complicado para todos los clubes, entrenadores y jugadores. No es fácil. El factor campo también ha desaparecido, pero veo al Athletic aguerrido como siempre, trabajando bien en defensa y con el problema, al igual que muchos equipos, de que igual arriba le falta algo más. Dicho esto, el Madrid también se queja de eso. Cuando la pelota no entra...".

Por otro lado, el que fuese central verdiblanco se ha referido a la posibilidad de volver a trabajar en el Betis, admitiendo que algo se habló en verano y, al mismo tiempo, dejando patente la ilusión que le haría formar parte del equipo de trabajo que encabeza Antonio Cordón: "Sí, pero fueron solo rumores. No hubo nada en realidad. Si se dieran las condiciones para volver y hacer cosas buenas, encantado. Todo lo que sea ayudar y aportar, bienvenido sea. Lo que más me ha tirado desde que dejé de jugar ha sido el ámbito de la dirección deportiva y es lo que más me atrae, aunque la vida me ha llevado por otro lado en los últimos años al haber estado trabajando con Pepe Mel. En esta vida no te puedes cerrar a nada".