Mandi se decide entre cuatro ofertas

Mandi ha pedido un poco más de tiempo al Betis. Tras llegar de su concentración con Argelia y ser titular este domingo en el Martínez Valero, frente al Elche, el central argelino ha solicitado a los rectores verdiblancos unos días más para pronunciarse sobre su futuro, el cual tenía intención de aclarar esta misma semana que entra, como bien indicó ED.

Ya avanzó este diario, también, lo posteriormente confirmado por el propio Haro. El Betis y Mandi se habían dado hasta el mes de abril para solucionar su futuro, y así será. El internacional argelino acaba contrato a final de temporada y aún no ha renovado, siendo varias las opciones que maneja.

Así, tal y como ha podido conocer ESTADIO Deportivo por diferentes fuentes próximas a la operación, Mandi dispone actualmente de cuatro ofertas en firme entre las cual decidirse, siendo la opción del Betis una de ellas. El Inter de Milan, con el que las conversaciones persisten a día de hoy, al igual que con el conjunto verdiblanco, se antoja a priori el principal competidor para el Betis, siendo el Lyon otra de las propuestas de peso que el zaguero verdiblanco dispone actualmente sobre la mesa.

Mucho más frío, en cambio, está el interés de un Liverpool que meses atrás se interesó por la situación del zaguero, pero que en las últimas semanas no ha acabado de avanzar como le gustaría al todavía bético.

Con varios interesados en el fútbol árabe y otros dos en Turquía a los que Mandi no le da prioridad ahora mismo, el interés del Valencia y de algún equipo alemán (no es el Schalke, que ya intentó firmarlo en enero) son otras de las vías que el central bético no acaba de descartar.

Esta semana, por tanto, se antoja clave en el futuro de un Aïssa Mandi que tiene varios frentes abiertos en su deseo de acabar de darle forma a alguna de sus propuestas, las cuales, a día de hoy, ninguna le contenta del todo. De ahí que haya pedido algo más de tiempo al Betis y no se haya comprometido todavía con ninguno de los interesados. "No tiene nada firmado, ni le ha dado su palabra a ningún equipo aún", juran fuentes solventes. El zaguero no acaba de descartar la opción de renovar como bético por tres o cuatro temporadas más a razón de 1'5 millones de euros (variables incluidas) que podrían ascender progrsivamente a lo largo de los años para salvar el plan de ajuste previsto anti Covid.

Pero tampoco ve con malos ojos la opción del Inter, actual lider de la Serie A del Calcio, y con una plaza en Champions el próximo curso prácticamente asegurada. Un destino muy llamativo en el que, sin embargo, no tiene asegurado el protagonismo que le reservan en el centro de la defensa del Betis, donde aspiran a jugar la Europa League en la 21/22. En lo económico, además, la diferencia con respecto al Betis tampoco acaba de ser tan importante como ciertas fuentes vienen indicando, por lo que aún no ha acabado de decidirse, a la vez que intenta sacar algo más de punta en las diferentes direcciones. Así está a día de hoy el futuro de un Aïssa Mandi que en este mes de abril anunciará su decisión.