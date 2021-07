Encuentran equipo dos ex que llevaron al Betis a Europa

Uno estuvo en dos cortas etapas y el otro seis meses, pero dejaron huella en el Betis. Tanto Dorlan Pabón como Joel Campbell fueron claves para que el Betis de Pepe Mel de la 12/13 alcanzara de forma sorprendente la clasificación europea con un equipo hecho de jovenes promesas y cedidos, más los 'habituales' pilares: Rubén Castro, Adán o Jorge Molina.



El delantero colombiano y el atacante costarricense parecen haberse puesto de acuerdo para anunciar sus nuevos equipos el mismo día que el Betis arranca su pretemporada en Suiza. Y no sólo eso sino que uno llega para suplir al otro.



Pabón, que llegó mediada aquella campaña cedido por el Parma y anotó 8 goles y dio 4 asistencias en apenas 17 partidos, regresa a su país tras siete años en el Monterrey, donde se convirtió en un histórico. Volverá a jugar en el Atlético Nacional de Medellín, desde donde aterrizó en Europa hace nueve años.



Campbell, por su parte, cubrirá su baja en los Rayados de Monterrey tras asentarse los dos últimos años en la Liga mexicana. El costarricense, al que las graves lesiones frenaron su gran progresión, estuvo aquel año cedido por el Arsenal, que repetiría cesión cinco años después (17/18), en otra temporada que, curiosamente, también acabó el equipo bético en Europa de la mano de Quique Setién. No obstante, en esta segunda etapa apenas podría jugar 200 minutos debido a sus problemas físicos. En ese tiempo anotó dos goles y dio una asistencia.



A ambos se les recuerda con mucho cariño entre la afición verdiblanca. No en vano, aquel equipo dio muchas alegrías tras varios años de sufrimiento.