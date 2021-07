Camarasa, un nuevo 'fichaje' para el Betis: "La lesión me ha hecho crecer como futbolista y persona"

Víctor Camarasa, centrocampista del Real Betis Balompié, atendió a los medios de comunicación del club en Bad Ragaz (Suiza), donde el equipo que dirige Manuel Pellegrini realiza el primer 'stage' de pretemporada. El valenciano repasó la actualidad de la escuadra, su situación personal y los primeros días de pretemporada.

- 'Stage' de Pretemporada en Suiza:

Estamos muy bien aquí. Tenemos un clima que nos deja entrenar a gusto en esta pretemporada.

- ¿Año de aprendizaje?:

Sí, puede ser. Estoy muy feliz, dejo atrás una lesión grave que en parte me quitó la felicidad. He tenido un camino duro. He aprendido mucho. Me ha hecho crecer como persona y como futbolista.

- Estado físico:

Me encuentro bien. En la temporada pasada no completé entrenamientos con el equipo y ahora tenemos que controlar carga y ciertas tareas. Lo estamos controlando todo bien y me siento bien.

- Lesión:

Si, fue duro. Son muchos días y muchas horas. Cada uno lo lleva como puede. He tenido buenos y malos momentos, pero al final somos unos privilegiados y tenemos un equipo detrás para ayudarnos a recuperarnos.

- Pellegrini:

Sí, desde el año pasado noté la confianza del míster. Sigo con la misma ilusión y con la intención de devolverle la confianza.

- 'Nueva cara':

Estar todo un año sin competir y entrenar así que al final me puedo considerar una cara nueva. Tengo ganas de demostrarlo en el campo.

- Nueva temporada:

Necesitamos a todos los jugadores y compañeros. Es un año bonito que se puede hacer muy largo y hay que estar al 100%

- Público:

Es la mejor noticia. Con el público es como tener un jugador más. Nos necesitamos el público a nosotros y nosotros a ellos y es una alegría tenerlos de vuelta.

- Canales y Fekir:

Los compañeros me han ayudado mucho. Canales y Fekir sobre todo que han tenido lesiones...espero que este sea mi año.