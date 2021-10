Emerson: "Seguramente voy a volver a jugar en el Betis"

Emerson Royal, exjugador del Real Betis Balompié, ha comenzado una nueva aventura en el Tottenham Hotspur de la Premier League, después de un fugaz paso este verano por el FC Barcelona, el cual vio la oportunidad de obtener beneficios económicos con el brasileño para paliar su delicada situación económica.

El brasileño ha atendido a los compañeros de DAZN y al ser cuestionado por el Real Betis sólo tuvo buenas palabras para el equipo de Heliópolis, abriendo algo más que la puerta para un eventual regreso al Benito Villamarín, algo que asegura que se dará. "Seguramente yo, más para adelante, voy a volver a jugar en el Betis", fueron las palabras exactas del lateral diestro que añadió también el cariño que le tiene a su ya exequipo y lo importante que este ha sido para su crecimiento profesional.

"Yo le tengo un cariño al Betis que no pensaba que le iba a coger así. La verdad es que el Betis me ha ayudado mucho a ser el jugador que soy hoy. Por todo, me ha ayudado en todo, porque llegué de una liga brasileña que no tenía nada que ver con la española y me adapté rápido".

Emerson Royal guarda sólo buenos recuerdos como futbolista verdiblanco, durante su etapa como verdiblanco en LaLiga se consolidó como uno de los mejores jugadores en su posición de toda la competición. Sumó 79 partidos en todas las competiciones con el Real Betis, acumulando 5 goles y 10 asistencias.