La agenda de los internacionales del Betis

El entrenador del Real Betis, Manuel Pellegrini, dio dos días libres a su plantilla después de la derrota en Villarreal. El equipo verdiblanco fijó su vuelta al trabajo para el miércoles 6 sin un total de siete internacionales: los sub 21 españoles Rodri y Miranda; los argentinos Pezzella y Guido Rodríguez, el portugués William Carvalho; el mexicano Guardado y el chileno Claudio Bravo.

Sergio Canales sigue sin contar para Luis Enrique y su lesión de tobillo ha sido un handicap extra, por lo que aprovechará el parón para recuperarse. Tampoco obtiene premio Nabil Fekir, que después de proclamarse campeón del mundo ha contado poco para Deschamps. Portugal sí ha llamado a Carvalho, otro de los destacados en este inicio de curso, que no estuvo en septiembre, pero no a Rui Silva, que no va desde la Eurocopa. Además, Diego Lainez sigue sin ir con México ya que aún no ha jugado desde que se lesionó en los JJ.OO. y Rober González se ha quedado fuera de la sub 21. El mes pasado, Luis de la Fuente le convocó, pero luego se cayó por unas molestias y apenas ha tenido minutos desde entonces.

