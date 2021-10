El Betis y los agentes de Rodri se reunen para cerrar la renovación del internacional sub 21

está derribando todas las puertas que encuentra en su camino en un 2021 que a partir de ahora recordará como el de su, cuando dejó de liderar a un filial al que no dudó en volver para ayudarle a subir a Primera RFEF y rozar el ascenso a Segunda. Para entonces, ya se había consolidado como un jugador muy del gusto de Manuely se estrenó con un golazo en Copa del Rey. En esta 21/22 no ha parado de crecer, asentándose en el once inicial, marcando su primer tanto en(también de bellísima factura), jugando por primera vez en lay estrenándose con lacon dos actuaciones estelares que provocaron los piropos del seleccionador Luis de la Fuente

A sus 21 años, Rodri ha dejado de ser un prometedor proyecto para comenzar a convertirse en una realidad. Hay quien dice que Luis Enrique le tiene en la misma lista que apuntó los nombres de Gavi o Yeremy Pino y no para de acumular pretendientes. Era más que evidente que el Betis debía darse prisa a la hora de atar a su joven perla con una sustancial mejora de contrato que llevara aparejada también un lógico aumento en su cláusula de rescisión, algo que salvo inesperado giro de última hora podría quedar resuelto este mismo miércoles.



Tan lógico es ese aumento de su cláusula, que el propio Rodri lo reclamaba públicamente esta semana en una entrevista concedida a El Español desde la concentración de la 'Rojita'. "Ahora mismo es de 24 millones de euros, pero si ponen más, pues mejor", sentenció dando por hecho que era total el acuerdo para esa renovación que se rumoreaba desde hacía semanas. "Yo me siento muy valorado y quiero devolver la confianza que ha puesto el Betis en mí", añadía, insistiendo en que quería seguir de verdiblanco.

Ahora, según avanza el diario ABC de Sevilla, las negociaciones para su renovación y mejora de contrato se encuentran ya en su fase final. Tanto es así, que según la información del citado medio sus representantes se encuentran reunidos con los dirigentes del Betis en un cónclave convocado para la tarde de este miércoles, día 13 de octubre.

La misma noticia confirma lo que ya dejaba caer el propio Rodri hace unos días: su cláusula pasará a ser de 40 millones de euros y el talentoso mediapunta extremeño firmará por dos años más y extenderá su vinculación con el Betis hasta el 30 de junio de 2026. No obstante, si sigue a este nivel, seguramente las partes volverán a sentarse mucho antes para pactar unas nuevas condiciones. De hecho, su anterior renovación es de noviembre de 2020.

Además de estas conversaciones con Rodri, a punto de culminar con final feliz, el Betis también mantiene contactos para renovar los contratos de jugadores como Borja Iglesias o Nabil Fekir, tal y como ha confirmado el propio futbolista galo, al tiempo que hace cuentas para ver cómo abordar las posibles permanencias de cedidos como Héctor Bellerín o Willian José.