El Real Betis aprueba cuentas con un déficit de 36'5 millones y un presupuesto 2021/22 de 144'3 'kilos'

La junta general de accionistas del Real Betis, celebrada este martes en el Palacio de Deportes San Pablo, aprobó con amplios porcentajes las cuentas del ejercicio pasado, que arrojaron pérdidas de 36'5 millones de euros y el presupuesto del presente, que asciende a 144'3.



En total, hubo en la sala 73.877 títulos representados, algo menos del 50% del capital social total, divididos en 1.487 accionistas, de los cuales 232 estuvieron presentes, 281 votaron de forma telemática y el resto delegó sus derechos.



Ángel Haro, presidente del club, justificó el déficit padecido al recordar "los graves daños producidos en el fútbol internacional por la pandemia", pese a lo cual su consejo de administración decidió "no debilitar la plantilla y mantener a los jugadores clave, reforzando todas las líneas del equipo".



El mandatario verdiblanco dijo no albergar "ninguna duda de que el Betis seguirá creciendo para dar gran felicidad a los béticos", para lo cual solicitó "el apoyo y la máxima unidad en torno al equipo", y añadió que "para que el equipo crezca es fundamental que se apliquen todos planes de futuro" que ha ideado su directiva.



José María Pagola, consejero del área económica, admitió el mal balance financiero del Betis pero repuso que "es el primer año de este consejo de administración en el que no hay beneficios, que no se recompone el patrimonio neto", y aseguró que "la entidad no está amenazada de causa de disolución".



Para paliar la crisis, Pagola anunció "un plan de negocio para los próximos años que mejorará estos números de forma significativa" y que comportará "una política de austeridad en los próximos dos años", sustanciado en que "las ventas de jugadores serán más altas que los fichajes" con el fin de "bajar la masa salarial".



Así, los accionistas aprobaron las cuentas presentadas por el consejo de administración, que arrojaron 36,5 millones euros de déficit en el pasado ejercicio con 47.157 votos a favor (63'8%), 5.505 en contra (7'4%) y 21.215 abstenciones (28'7%).



Con porcentajes muy similares, quedó también aprobado el presupuesto del presente ejercicio, 2021/2022, que asciende a 144'3 millones de euros y prevé un ligero superávit de 1'5 millones.