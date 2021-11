Joaquín presenta su programa, cuenta todos los detalles de Halloween, del salto de Denilson, lo que el VAR le ha 'cortado'...

Ya ha hablado varias veces de ello, pero cada vez se acerca más el final y parece más claro que Joaquín colgará las botas al final de la presente campaña. El capitán del Betis, en su enésima aparición en El Hormiguero, aprovechó para dar un paso más hacia el que será su futuro ante las cámaras, habló de su retirada, promocionó su nuevo programa como presentador y hasta habló de la famosa Fiesta de Halloween.

"Buscar el momento adecuado para retirarse de una profesión que vives desde pequeño es muy complicado. Cuando juegas y disfrutas, tienes muchas ganas de seguir. Con 40 no es que haya visto el momento. Lo que pasa es que ahora no juego. Es complicado. La ilusión la sigo teniendo, pero disfruto de menos minutos. Entreno lo máximo cada día y eso es señal de que uno juega poco. ¿Futuro sin jugar? Lo he pensado, no ver a los compañeros, las botas, eso lo voy a echar mucho de menos. Me acostaré pensando en el fútbol", indicaba Joaquín en el espacio de Pablo Motos, donde promocionó el programa El Novato, el programa que Atresmedia y la productora de Bertín Osborne han creado para ayudarle a reconducir su carrera profesional en el futuro.

En este nuevo formato, Sánchez convivirá con distintos personajes famosos que le ayudarán a aprender sus profesiones. "No sé cómo me va a salir lo de presentador. Vendrá gente muy top", señalaba Joaquín, que acogerá a cantantes, actores, humoristas, deportistas...

"Mi mujer no quiere tenerme en el sofá y me está buscando trabajo en los periódicos", bromeaba Joaquín, al que le preguntaban por algunas de las anécdotas relacionadas con su carrera, como el famoso video con 'Hulio' Baptista. "¿El tenis? Ahora lo estoy practicando menos porque jugamos cada tres días. Pero el revés lo tengo", afirmaba entre risas.

Y, en la típica encuesta de las dos famosas hormigas, respondía cuál era para él el mejor jugador organizando fiestas. "Creo que estuve en la mejor de todas, pero duró poco... Fue la de Halloween. A las 2:30 se terminó todo. Cuando parecía que todo iba a ser de categoría, vi a Benjamín corriendo por el cuarto y ya me dije que algo andaba mal. Era una fiesta privada, pero allí se presentó todo el mundo, hasta vi carteles en los semáforos... Lopera se presentó a la una y media en casa de Juande Ramos y le dijo 'soy tu presidente, baja para abajo'. El míster no sabía donde iba, pensaba que iba a una fiesta de unos cuantos y se encontró con toda la plantilla. Cuando apareció ese hombre -Lopera- por las escaleras, es como si apareciera Jesucristo iluminado, con la mano metía en el pecho... 'Aquí tienes a tus jugadores, mira lo profesionales que son', de dijo al técnico", narraba Joaquín, que también se refirió a las conocidas palabras del dirigente bético hacia él, al que 'amenazó' con mandarlo a un equipo de Tercera división y cómo Denilson, cuando oyó eso, saltó por la ventana desde varios metros de altura.

Y no ocultó que alguna vez ha insultado a algún árbitro por lo 'bajini'. "Alivia, pero ahora con el VAR... Es imposible", afirmaba Joaquín, con su gracia habitual y en un ambiente distendido.