Rubén Castro y su cariño al Betis: "Me dieron confianza y continuidad"

Rubén Castro, exjugador del Real Betis Balompié y que actualmente milita en el FC Cartagena de Segunda división, sigue siendo un goleador consumado y que no se cansa de batir récords. De hecho, a sus 40 años está viviendo su enésima juventud, puesto que es actualmente el máximo artillero de la categoría de plata del fútbol español, en solitario, con nueve goles.

El canario se pasó por Radio MARCA, donde repasó su carrera futbolística, recordando su paso por el Real Betis, equipo al que le tiene un cariño muy especial por todo lo que vivió en su día. "En el Betis me dieron la confianza y la continuidad que yo necesitaba. Allí fueron mis mejores años", argumentó el ariete que se quedó con la espina clavado de no haber sido convocado con la selección española de fútbol. "Claro que me hubiera gustado. Tuve un momento que parecía que sí que podía ir pero al final no pudo ser, había muy buenos delanteros en aquella época. Estoy tranquilo porque lo di todo en el Betis para ir, pero al final no se pudo dar".

Castro no quiso abordar el tema de su retirada. "Vivo el presente, no sé lo que voy a hacer el año que viene. Me toca vivir el día a día y sé que me queda poco, pero me encuentro bien físicamente y en los números está reflejado. Lo que tengo que hacer es seguir trabajando, hacer goles y vivir el presente, ya habrá tiempo de pensar en el futuro".

Además sigue ambicioso y con ganas de superar los 19 goles marcado en la campaña anterior. "Eso es lo que quiero, es la meta que tengo para este año. Sé que es muy difícil, pero vamos por el buen camino. Si seguimos así, se puede conseguir".