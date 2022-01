Raúl y las nuevas opciones para Pellegrini en la delantera

"Willian José tuvo unas molestias en el sóleo y no va a estar mañana". Con estas palabras, el martes, Manuel Pellegrini alertó sobre un problema que puede ser puntual, pero que podría alargarse a lo largo de todo este mes de enero. La ausencia del hispano-brasileño abre la puerta de la titularidad a Borja Iglesias, pero crea un problema serio al Real Betis en una posición donde sólo están el exrealista y el gallego.



Borja y Willian han rotado con éxito a lo largo de la temporada. El gallego lo ha jugado todo en Europa League y Copa y ha dado el relevo cuando ha sido necesario en LaLiga, pero hasta ahora no había hecho falta recurrir a un tercer delantero. Ambos estaban descansados y enchufados, como los mismos números pueden demostrar.



Pero la lesión de Willian José podría alargarse, según se filtró, entre dos y tres semanas dependiendo de la rotura muscular -el club no ha facilitado datos de la gravedad del problema- y Pellegrini querrá seguir la dinámica de rotaciones para que todos sus hombres estén a tope.



Y ahí entra en escena un jugador prometedor, pero que en este año y medio que el chileno lleva en la plantilla no había tenido opciones: Raúl García de Haro.



El delantero catalán apenas disputó los últimos cuatro minutos ante el Valladolid, pero le valieron para saber que entraba en los planes del entrenador bético en un momento en el que varios equipos le querían cedido en el mercado invernal, entre ellos, Las Palmas.



Antes incluso de que Willian José se lesionara, desde el regreso del parón, Raúl se había convertido en uno más de los entrenamientos del primer equipo y Pellegrini lo había elogiado en alguna de sus últimas comparecencias.





Y al propio jugador se le veía ilusionado por su corta participación en Valladolid, como así dejó escrito en sus perfiles de redes sociales. "por volver a tener minutos con el @RealBetis y por la victoria del equipo. A seguir trabajando!", afirmaba el catalán.Su perspectiva con respecto a hace tres semanas, cuando se veía fuera, incluso, de la entidad ha cambiado y ahora se ha convertido en una opción más para Pellegrini en ataque. Algo que, pese a las dificultades del filial, podría alargarse en el tiempo.