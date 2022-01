Canales: "Es un puntazo, luchamos contra todo y contra todos; estoy muy caliente y prefiero no hablar del árbitro"

El Real Betis sumó un más que meritorio punto de Vallecas, según los datos el mejor fortín de las cinco grandes ligas de Europa y donde no ha ganado nadie en esta 21/22, a pesar de las circunstancias. Con la baja de última hora de su máximo goleador, Juanmi se sintió indispuesto la noche anterior, y con un arbitraje bastante perjudicial para sus intereses. Tuvo que jugar con uno menos más de una hora, desde que, en el minuto 33, Álex Moreno fue rigurosamente expulsado por una de esas acciones de grises, a caballo entre el juego peligroso del defensor y un ya de por sí menudo atacante que además baja en exceso su cabeza. Para colmo de males, en la acción siguiente el colegiado y el VAR hacían la vista gorda ante una evidente mano de Catena en una acción en el área con Borja Iglesias. Amarillas por protestar, jugadas prometedoras frenadas con ímpetu por el rival en acciones sin sancionar... a los de Heliópolis les sobraban motivos para irse enfadados de su visita al Rayo, sin embargo, todo lo contrario.

Sobreponerse a tantas y tan graves circunstancias refuerzan aún más la sensación de grupo de esta plantilla que con tan buena mano gestiona Manuel Pellegrini. Mantener la tercera plaza dependerá del duelo entre Atlético y Villarreal, pero el partido del Betis fue muy bueno en líneas generales y eso fue lo que destacó al término del encuentro, en declaraciones a M+LaLiga el autor del tanto que abría el marcador, un Sergio Canales que admitía estar "muy caliente" con la labor arbitral y prefería ver el lado bueno del empate ante el Rayo.

"Hay que felicitar al equipo. Ha sido un partidazo. Hoy hemos luchado contra todo y contra todos. Hemos jugado mucho tiempo con 10 jugadores y poco peligro nos han creado. Estábamos defendiendo muy bien, esperando alguna contra como la del gol para sentenciar, pero no ha podido ser y nos han empatado. Jugar más de 60 minutos con uno menos en un campo en el que aún no ha ganado nadie... es un puntazo. No puedo decir más", decía el cántabro, serio pero orgulloso de sus compañeros.

Canales era preguntado de nuevo por la acción más polémica, pero aunque se mordió la lengua de manera prudente para no evitar consecuencias mayores, recordó que el enfado va mucho más allá de la roja a Álex: "Eh... (se toma unos segundos para pensar bien lo que iba a decir) no sé, no es sólo por la expulsión. Todos nos equivocamos, yo fallo pases y goles... Es, más bien, cómo ha sido el transcurso del partido. La verdad, estoy muy caliente y prefiero no hablar más del árbitro".