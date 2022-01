El Betis conocerá este miércoles la sanción a Álex Moreno y si debe preparar recursos

Este miércoles está prevista la reunión del Comité de Competición de la RFEF para estudiar, entre otros casos, la expulsión en Vallecas de Álex Moreno por la entrada que produjo una brecha en la cabeza al rayista Isi Palazón, castigada con tarjeta roja por el colegiado del encuentro, Muñiz Ruiz, que completó luego una serie de despropósitos en forma de decisiones contrarias al conjunto heliopolitano. Para colmo, el colegiado gallego no reflejó exactamente lo ocurrido en la acción, obviando que el extremo local baja la testa en exceso, y describiendo el incidente de la siguiente manera: "Una patada a un adversario en la cabeza con uso de fuerza excesiva en la disputa del balón. El jugador perjudicado tuvo que ser atendido debido a una brecha en la cabeza, pudiendo volver a participar en el encuentro".

Paradójicamente, este enunciado puede ayudar a que las alegaciones presentadas por los servicios jurídicos del Real Betis puedan prosperar, ya que resulta difícil habitualmente quebrantar la presunción de veracidad de un documento oficial como las actas arbitrales, debiendo existir un error manifiesto en la interpretación que el club hispalense tratará de demostrar con pruebas videográficas. El objetivo a gran escala sería la conmutación de la sanción por una tarjeta amarilla, si bien no se descarta que al carrilero zurdo se le impongan entre uno y tres encuentros de suspensión, por lo que sería necesario recurrir ante el Comité de Apelación, que suele reunirse los jueves.

De caerle a Álex sólo un encuentro, se abriría un debate en el seno de la entidad sobre la pertinencia de seguir agotando los otros dos escalones de la jurisdicción deportiva o conceder al catalán un pequeño descanso, habida cuenta de que Miranda ya se ha incorporado a los entrenamientos y estará disponible, salvo giro indeseado de los acontecimientos, el martes de la semana que viene en el choque liguero frente al Alavés. Como ya se explicó en esta página, la presencia de Moreno en el derbi de Copa del Rey ante el Sevilla FC este sábado (21:30 horas) no peligra, porque, al no existir agresión, nunca se le impondrán cuatro o más partidos, requisito para que la sanción se cumpla a partir del siguiente duelo oficial. Con tres o menos, se agotarían en la misma competición (LaLiga). Los técnicos y el propio afectado echan cuentas y cruzan los dedos para que la polémica generada, con alusiones a Rubiales y Medina Cantalejo, no afecte negativamente a sus intereses.