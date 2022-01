Un cambio en la relación entre Guido Rodríguez y el Betis que se prevé clave

No está siendo protagonista de esta ventana de transferencias, circunstancia que se agradece en Heliópolis, después de que el interés del Arsenal asustara un poco en verano ante el poderío económico de los 'gunners', en particular, y de la Premier League, en general. Entonces, se hablaba de propuestas cercanas a los 25 millones de euros, su valor de mercado actual (y el máximo de su carrera) según la web especializada 'Transfermarkt', aunque el propio Guido Rodríguez saldría al paso para ratificar su deseo de permanecer en el Real Betis, ahuyentando a los posibles compradores. No es ningún secreto que su aspiración no es ir a Inglaterra.

Y huelga decir que las cinco grandes Ligas gustan y atraen sobremanera a cualquiera. También al de Sáenz Peña, cuyo sueño era vestir de azulgrana junto a su compatriota Messi, de difícil cumplimiento ya. Uno de los tres poderosos de España (Barcelona, Real Madrid o Atlético de Madrid) satisfarían al pivote en el próximo paso de su carrera, pero el sentimiento generalizado por su parte y la de sus asesores implica la continuidad de verdiblanco. Está muy satisfecho el argentino, cuyo pasaporte italiano le abre todavía más las puertas de cualquier gran destino en el Viejo Continente, del salto que dio desde México a la madre patria, así como de la repercusión que está obteniendo en el Villamarín.

Le costó adaptarse, tras un aterrizaje precipitado hace dos inviernos. Seguramente, fue de los pocos que agradeció el parón obligado por el coronavirus, ya que pudo realizar una mini pretemporada que compensó el cambio de país y de torneo, tras su boda y unas vacaciones atípicas. Adquirió el ritmo adecuado y, con un buen partido tras otro, el estatus del que ahora goza a las órdenes de Manuel Pellegrini, para quien es indiscutible. Se afianzó, además, en las convocatorias de un Lionel Scaloni que ya contaba con él, pero que fue dándole minutos de calidad, incluso desde el inicio, por ejemplo en la reciente Copa América conquistada por la Albiceleste.

No sería de extrañar, por tanto, que en un semestre volvieran los rumores y los contactos tendentes a llevarse a Guido de la capital hispalense, unos movimientos para los que el Betis espera estar preparado. En primer lugar, mejorando cualitativamente su relación con el centrocampista, para lo que está previsto iniciar conversaciones con sus agentes que, amén de revisar sus emolumentos, aumenten tanto su periodo de vinculación (actualmente, hasta el 30-06-2024) como su cláusula de rescisión, si bien los 80 millones vigentes se consideran suficientes. En segundo lugar, la mejora cuantitativa de la entente ya es una realidad, como se avanzó en ESTADIO Deportivo.

Y es que, en el 0-3 copero al Valladolid del pasado 5 de enero, el 'stopper' heliopolitano cumplió su encuentro número 75 con la entidad de La Palmera, con lo que ésta quedó obligada a adquirir a América un 10% más de sus derechos federativos, alcanzando ya la posesión del 80%. Cuando llegue a los 100, algo que podría suceder esta misma campaña si no median lesiones ni sanciones, además de prolongar el Betis su participación en competiciones nacionales e internacionales por eliminatorias, habrá de comprar otro 10%, por lo que la institución azulcrema se quedaría únicamente con esa décima parte de una futura venta.

Hay que reseñar que el club presidido por Ángel Haro pactó estas participaciones a un precio de mercado muy lejano al actual, ya que abonó en su momento a los mexicanos tres millones de euros fijos por el 70% del pase de Guido Rodríguez, más otros tantos en objetivos, de los que tendrá que pagar 1,5 aproximadamente. Los paquetes del 10%, por lo tanto, se cuantificaron a razón de estos dispendios, una cuantía muy razonable teniendo en cuenta la revalorización del pivote. Y eso que desde el Benito Villamarín trataron de acelerar el verano pasado el desembolso, proponiendo a América el traspaso del 30% entonces en su poder, si bien no hubo entente.