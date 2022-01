Fekir: "Hemos demostrado mucho carácter tras lo que pasó ayer"

"Hay que felicitar al equipo, tras todo lo que pasó ayer (que no fue fácil), por un trabajo enorme. Los partidos como éste siempre son difíciles, pero hemos demostrado mucho carácter", decía Nabil Fekir en zona mixta, antes de ser arrollado por sus compañeros, que, entre risas, celebraban sobre el césped el triunfo y lo sacaron del atril momentáneamente.

"Tenemos un grupo que lo da todo. Hemos notado mucho a la afición; esta victoria va para ellos", continuaba el francés, que no se ve todavía cerca de un título: "Estamos muy contentos, pero quedan muchos partidos para llegar a la final; hay que seguir así". Sobre su gol el sábado, que suponía el empate, explicó: "Vi al portero un poco adelantado y no me lo pensé mucho. Cuando vi que entraba, sentí mucha alegría". Además, el '8' heliopolitano admitía que "no hay mejor forma" de celebrar su reciente ampliación de contrato hasta 2026.