William Carvalho rompe su silencio: su futuro, los objetivos con el Betis y Portugal, la Copa del Rey...

Es uno de los futbolistas más en forma del Real Betis y, hasta que se confirme el retorno a tiempo de Guido Rodríguez tras su periplo 'interruptus' por Argentina para disputar el segundo partido de las Eliminatorias suramericanas de clasificación para el Mundial de Qatar, el único mediocentro habitual del que dispondría Manuel Pellegrini para la eliminatoria de cuartos de final de la Copa del Rey, que se disputa el próximo jueves (20:00 horas) en San Sebastián ante la Real Sociedad. El internacional portugués ha sido una apuesta personal ganada por el 'Ingeniero', ya que ha pasado de estar en las tres últimas ventanas de transferencias con un pie fuera de Heliópolis a ser indiscutible.

El originario de Angola mantenía esta sábado una charla con el portal italiano 'TuttoMercatoWeb', en un evento organizado por LaLiga, en el que comenzó explicando cuál es, a su juicio, el secreto de la buena temporada que están firmando los verdiblancos. "Estamos trabajando muy bien a nivel colectivo. El míster es muy importante; los jugadores, también. Cada uno de nosotros está ofreciendo un rendimiento positivo, dando lo mejor de nosotros cada día, y eso se nota en el campo", argumenta el ex de Sporting Clube, que está disfrutando de nuevo: "Me siento bien. Este año estoy jugando mucho más y he dejado atrás la temporada pasada. He trabajado mucho para mejorar y seguro que lo seguiré haciendo para mantenerme en estos niveles hasta el final".

Buena parte de responsabilidad la tiene el técnico chileno, que exige el máximo al que considera uno de sus efectivos de más calidad: "El entrenador me ha hablado mucho tiempo, me ha dado mucha confianza, y yo mismo sé lo que puedo dar en el campo. Me estoy entrenando al máximo; esto es fundamental y quiero repetirlo. Todo es más fácil entonces, cuando tienes compañeros de tanta calidad en un equipo contigo", apunta Carvalho, que se vanagloria de sonar para clubes tan importantes como Juventus, Inter, Milan o Atalanta: "Es muy bonito tener equipos importantes que te quieren y te siguen con interés, pero hoy no pienso en el mercado de fichajes. Sólo quiero seguir haciendo las cosas de la mejor manera con el Betis para que esta temporada sea fantástica e inolvidable. Claro que, como todos los futbolistas, quiero ganar".

A la Serie A, por cierto, regresó hace poco un amigo de William, Nani, por el que se siente "muy feliz" en estos momentos: "Lo conozco desde los días del Sporting CP. Era un compañero de equipo y sigue siendo un amigo. Lo quiero y ciertamente le deseo lo mejor en esta nueva aventura en Italia con el Venecia". Volviendo a sus propios objetivos, el bético tiene muy altas miras, apoyadas en el rendimiento del equipo hasta la fecha: "Sería una gran victoria mantener el tercer puesto y clasificarnos para la Champions. Todos lo esperamos y seguiremos luchando para conseguirlo". Pero, primero, hay que avanzar hacia semifinales de la Copa del Rey: "El jueves nos espera un partido muy complicado fuera de casa, pero somos conscientes de lo que valemos e iremos a San Sebastián a ganar. Este año tenemos humildad, pero también conciencia".

El 17 de febrero, llegará el turno a los dieciseisavos de final de la Europa League, con el complicado viaje a San Petersburgo para enfrentarse con el Zenit. "Ese partido será muy difícil, también porque en la ida jugaremos en un clima muy diferente al calor de Sevilla. Nos enfrentaremos a un equipo duro en una doble fecha, pero creo que tenemos todas las credenciales para ir adelante y pasar el turno". A medio plazo, espera estar con Portugal en el Mundial de Qatar, recuperando la confianza de Fernando Santos en las convocatorias: "Tengo muchas ganas de seguir ayudando a la selección portuguesa y siempre espero ser parte de ella. Esperamos la Repesca y haremos todo lo posible para clasificarnos. Es cierto que los partidos contra Turquía y, posiblemente, Italia serán complicados, pero también estoy convencido de que, en este caso, tenemos cualidades para ganar a los dos".

William se siente "muy afortunado de poder jugar y compartir vestuario con un campeón como Cristiano Ronaldo", algo que es "muy especial", "como portugués y como compañero", pues todos están "deseando ir al próximo Mundial". Con todo, cree que LaLiga sigue siendo un torneo muy fuerte pese a las despedidas de CR7 y, más recientemente, de Messi: "Aún quedan muchos, muchos jugadores extraordinarios. Pienso, sobre todo, en el Barcelona y el Real Madrid, acorazados contra los que es siempre muy difícil jugar y que, junto al Atlético, siguen siendo los grandes favoritos para ganar el campeonato. Además, este año la Primera división está muy abierta y se pueden sumar muchos fuera. Veremos algunos más buenos arriba".