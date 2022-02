Haro, que reitera su teoría, ya ha hablado con Castro: "Hay que rebajar la tensión".

Ángel Haro, presidente del Real Betis, pasó anoche por los micrófonos de 'El Larguero' aprovechando que el conjunto verdiblanco afronta esta noche el partido de ida de las semifinales de Copa ante el Rayo Vallecano, aunque como era inevitable, volvió a ser preguntado por el derbi copero y si ha vuelto a hablar con José Castro, su homólogo sevillista, para que el próximo derbi transcurra con normalidad. "Hablé con él para rebajar la tensión, y me dijo que está de acuerdo en que defendamos nuestros intereses y en tratar de relajar el ambiente. Mi mano está tendida", recordó Haro.

Pese a todo, el mandamás verdiblanco sigue defendiendo su versión y la teoría del informe que presentaron ante Competición. "Estoy convencido de que Lopetegui le dijo a Jordán 'cáete al suelo'. Si no fuese así, no lo diría públicamente como lo he hecho", reiteró Haro, que cree que por ello la sanción fue más grave: "El agravamiento de nuestra sanción se debía por la lesión inhabilitante del jugador, y de ahí que buscásemos hacer informes para demostrar lo que pasó. Hay una llamada de alguien con peso en el Sevilla al delegado. Por el impacto que sufre Jordán, que es física y se puede calcular, y por las instrucciones que dio Lopetegui, es evidente que hay un tipo de orden que hizo que los jugadores del Sevilla no quisieran seguir jugando".

No en vano, el propio presidente del Betis aseguró que nadie del Sevilla ha podido desmentir ese informe: "Desde el presidente del Sevilla a los aficionados, nadie ha negado categóricamente la versión del Betis, solo han dicho que no se puede demostrar".

Por último, Haro recordó que el aficionado que lanzó el palo que impactó en Jordán "está sancionado por cinco años". "Es lo máximo que tenemos en reglamento interno del club. Jordán es una víctima, pero también todos los aficionados del Betis que abandonaron el estadio por el impresentable que lanzó el objeto", finalizó.