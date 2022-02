Canales no entiende su primera parte: "No hemos sido nosotros"

Canales no entiende su primera parte: "No hemos sido nosotros"

Sergio Canales fue el mejor del Real Betis. El cántabro trató de levantar a su equipo, totalmente sometido por el Sevilla en la primera mitad y ejerció de líder en la segunda, aunque para ello tuvo que bajar y estar fuera de posiciones donde habría hecho más daño.

El cántabro reconocía la superioridad sevillista en esa primera mitad, que acabó costándole el partido al Betis.

"Yo creo que hemos perdido el partido en el primer tiempo. No hemos sido nosotros y ante estos equipos lo pagas. En la segunda mitad hemos tenido ocasiones claras para habernos metido antes en el partido. Duele mucho, pero no empaña la gran temporada. Tenemos que defender nuestro puesto de Champions hasta el final", reconocía Canales, que no acababa de entender lo que les había pasado.

"Creo que nos ha pasado como en la primera vuelta. En la Copa demostramos que siendo valientes es como mejor estamos. No entendíamos por qué estábamos haciendo ese primer tiempo", admitía.

"En el segundo tiempo lo hemos cambiado y se ha visto una versión mejor del Betis. Duele mucho perder porque es un partido importante, pero el jueves llega otra oportunidad en la Copa y hay que morir en ese partido. Hay que seguir adelante que la temporada es muy buena", afirmaba el capitán del Real Betis, que cedería el brazalete en el descanso a Joaquín.

Canales se marchó del aprtido hablando Del Cerro Grande y desveló lo que le había dicho. "Sólo le comenté que en el segundo tiempo se había jugado poco, pero esto es parte del fútbol", afirmaba.

Lo que tiene claro que el plantel verdiblanco tiene que olvidar cuanto antes este encuentro y centrarse en la semifinal de Copa que este jueves le enfrentará a un Rayo que también busca hacer historia. "El jueves tenemos que morir todos juntos. Es una oportundidad preciosa. Tenemos el camino para llegar auna final, que es lo más importante", concluía.

El Real Betis, tras esta derrota, ve cómo se acercan sus perseguidores y el próximo domingo se jugará su plaza de Champions League con el Atlético, su actual perseguidor. En ese partido no estará Canales, que vio su quinta cartulina amarilla por un rifi rafe con Jordán en el arranque del partido.

Los eternos rivales se plantaron en este encuentro encaramados en lo alto de la tabla como segundo y tercero, respectivamente, y con ganas de seguir firmes en consolidar sus puestos 'Champions', pero también coincidieron en el desgaste que supuso superar con sufrimiento el jueves sus eliminatorias de la Liga Europa, ante el Dinamo de Zagreb y el Zenit de San Petersburgo, respectivamente.