Lista de 21 convocados en el Betis, con tres regresos importantes pero con bajas significativas

El técnico verdiblanco, Manuel Pellegrini, recupera efectivos para recibir al Eintracht de Frankfurt este miércoles, pero no todos los que esperaba; sobre todo, en defensa

Manuel Pellegrini ya había sido muy claro en su repaso al estado de la enfermería del Real Betis de cara al encuentro de ida de los octavos de final de la UEFA Europa League, a partir de las 18:45 horas de este miércoles 9 de marzo en el estadio Benito Villamarín de Sevilla y con el Eintracht de Frankfurt alemán como oponente. El técnico chileno ya anunció en sala de prensa, después de la sesión matinal del equipo, quién llegaba a tiempo para la cita contra el cuadro germano y quién no, algo que poco después se ha confirmado con la convocatoria.

Pellegrini ha citado a 21 futbolistas para el primero de los dos duelos del Betis contra el Eintracht. La principal novedad es la de Sergio Canales, un futbolista importantísimo en el estilo de juego del santiaguino y que vuelve a la convocatoria tras cumplir sanción ante el Atlético de Madrid por acumulación de tarjetas amarillas y a pesar de que sigue teniendo unas molestias en el dedo de un pie que le generan mucho dolor y que le impidieron ejercitarse el lunes con normalidad.

En el capítulo de alegrías, también cabe reseñar que Pellegrini vuelve a contar con Rodri Sánchez, ya recuperado de su lesión muscular, y también con Juan Miranda, quien ayudará a paliar las carencias en el lateral izquierdo aunque el entrenador verdiblanco ha dejado claro que no está para ser titular y esperará en el banquillo de suplentes en el inicio del encuentro de este miércoles, por lo que Aitor Ruibal parte con todas las papeletas de repetir como carrilero izquierdo.

En el lado contrario, en el capítulo de bajas, destacan las de Álex Moreno y Andrés Guardado, lesionados, y sobre todo la de Héctor Bellerín. El lateral derecho se ejercitó el lunes junto al resto de sus compañeros, pero la prueba no salió como se esperaba y este martes no saltó al campo junto al grupo. Deberá esperar un poco más para volver. Otras bajas son las ya conocidas de los convalecientes Martín Montoya y Víctor Camarasa y también la del mediocentro defensivo Paul Akouokou, titular el pasado domingo contra el Atlético de Madrid pero que no fue inscrito por el club de las trece barras para las eliminatorias de la segunda competición continental.

Así la lista con los 21 futbolistas convocados por Pellegrini para el duelo de ida de los octavos de final de la Europa League es la siguiente: Joel Robles, Edgar, Bartra, Víctor Ruiz, Juanmi, Fekir, Borja Iglesias, Canales, Tello, Willian José, Rui Silva, William Carvalho, Pezzella, Joaquín, Diego Lainez, Guido Rodríguez, Sabaly, Aitor Ruibal, Claudio Bravo, Rodri y Miranda.