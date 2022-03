Piropos subidos de tono por Bizum, obsesión de Juanmi con su villancico y dinero en el banco: Bellerín y Borja, en La Resistencia

Los jugadores del Betis visitaron el programa de David Broncano, por fin, tras dos intentos frustrados, y desvelaron graciosas anécdotas, protestaron por un vídeo "desafortunado" y hubo dardito al eterno rival

Héctor Bellerín y Borja Iglesias saldaron su deuda con David Broncano y, de paso, también con Félix, un apasionado aficionado del Real Betis que se llevó un disgusto -bien compensado posteriormente por la generosidad del Panda- cuando los futbolistas verdiblancos se cayeron a ultimísima hora del ya anunciado cartel del programa La Resistencia al dar positivo el delantero gallego en el protocolario test de antígenos previo a la grabación del espacio nocturno que emite de lunes a jueves el canal #0, en Movistar+.



Han tenido que ir hasta en tres ocasiones. La primera fue en diciembre, en el mencionado positivo en Covid de Borja en las puertas de las Navidades; la segunda, un mes después, en uno de los pocos huecos en el apretadísimo calendario del Betis en este 2022, pero dio positivo David Broncano y además coincidió con que Bellerín también pasó el virus unos días después. Por fin, a la tercera, se sentaron en el sofá de La Resistencia para someterse a una divertida entrevista en la que contestaron a la clásica pregunta del dinero que tienen en el banco, desvelaron unos piropos muy subidos de tono que el '9' verdiblanco recibe por Bizum (plataforma online de envío de dinero) y se desternillaron revelando la obsesión que Juanmi tiene por el villancico que el beticismo compuso en su honor y que pone... hasta en la uvas. Literalmente.



"El que peor música pone en el vestuario es Juanmi, sin duda", coincidieron los dos jugadores del Betis, que añadieron que, "más que nada, es porque siempre está poniendo su villancico". "Se lo pone antes de los entrenamientos para motivarse y es un tío muy humilde, pero con eso se crece y le ha llegado. Me invitó a cenar a su casa, en Navidad, y tenía todo el rato puesto el villancico. Le tuve que decir que lo quitase", se reía Borja, quien aportaba un dato relevante. "Es que Joaquín lleva toda la vida en el Betis y no tiene canción y Juanmi ya tiene dos -la otra es el no menos famoso 'Todos queremos que marque Juan Miguel' . Es el mejor", apostilló.





"Juan Miguel es el que peor gusto musical tiene. Porque solo pone su villancico. Lo escucha antes de entrenar" #LaResistencia @BorjaIglesias9 @HectorBellerin pic.twitter.com/cLxlTEuWL8 — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) March 21, 2022

Los misteriosos Bizums de 50 céntimos que está recibiendo @BorjaIglesias9



No sé quién es ADRIÁN P.M, pero espero que siga así. #LaResistencia @HectorBellerin pic.twitter.com/idQVEnHm7A — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) March 21, 2022

Vienen dos futbolistas de élite y les cascamos este vídeo de mejores jugadas.



Magia.#LaResistencia @BorjaIglesias9 @HectorBellerin pic.twitter.com/NFb0EZRSUW — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) March 21, 2022

No dejéis muchas lágrimas en comentarios, sevillistas. Hacedlo por mí, que luego las tengo que leer.#LaResistencia @BorjaIglesias9 @HectorBellerin pic.twitter.com/dv8SoDClNi — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) March 21, 2022

Precisamente. Broncano reveló que hay contactos para que visite también La Resistencia., le reprendió el delantero. El presentador, arrepentido, le pidió que llamara al capitán del Betis, pero éste no descolgó.Ya que tenía el smartphone en la mano, Borja Iglesias desveló que últimamente recibe(el mínimo que permite la aplicación)que no tienen otra manera de ponerse en contacto con él y encuentran así la original manera de hacerle llegar sus felicitaciones por sus golazos. El mejor, uno que recibió tras el tanto al Rayo que dio al Betis el pase a la final de Copa.No podían salir de La Resistencia sin desvelar el. Borja ya había contestado a esa clásica pregunta del programa en su visita en la primera temporada. Fue el primer futbolista de Primera división en ir a La Resistencia, militaba en el RCD Espanyol y declaró manejar unos 700.000 euros en el banco., fruto de sus ganancias en 10 temporadas con el Arsenal FC en la potentada Premier League inglesa. "Es que la libra esterlina está muy fuerte", bromeaba el lateral barcelonés, que anunció que tiene entre manosdel que aún no puede dar más detalles pero con el que está muy ilusionado.Otro de los tópicos en el programa cuando van deportistas es poner un, quien no desveló en primera instancia que era el que peor quedaba en las imágenes, a pesar de que salía también asistiendo a Cristian Tello en un Betis-Ferencvaros de la Fase de Frupos de la Europa League."Cuenta de cuándo es", le ánimo Borja para que explicase las imágenes en la que se le ve serio, lamentandose., apuntaba el catalán entre bromas. "Sí, antes había marcado en la portería buena, pero me lo anularon por fuera de juego y yo ese día tenía gol, así que al final me equivoqué", se lamentaba, mientrasBroncano, confesó seguidor del Atlético de Madrid, les, donde espera que el Betis quede por debajo de los rojiblancos pero en zona Champions. Así, repasando el estado de la clasificación antes de la recta final de curso, el presentador criado en Orcera (Jaén)en su respuesta y le dio la vuelta con un dardito al eterno rival."Tiene que dar un poco de rabia que estéis haciendo una temporada espectacular, quintos, luchando por la Champions, pero miréis y esté ahí arriba el Sevilla, segundo", les pinchó el presentador., contrarrestó el Panda en tono jocoso.