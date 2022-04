Un club 'Top' sigue el mismo camino del Betis para convencer a Cho, la cotizada 'perla' del Angers

El modesto club de Países del Loira logró retenerlo en enero y pide 15 millones por un atacante que acaba en 2023 y cada vez costará menos

Aseguran los especialistas que, cuando un futbolista interesante pasa por su peor momento, es la hora de ir a por él. Su club no se aferrará tanto a su retención, el interesado será menos reacio a un cambio de aires que cambie su racha y el precio, normalmente, se vuelve más ajustado. Es lo que está intentando hacer el Real Betis con Mohamed-Ali Cho (el guion va entre su primer y segundo nombre, un homenaje de sus padres al famoso boxeador, y no antes del apellido), una de las 'perlas' más deslumbrantes del país vecino, aunque este joven atacante de 18 años tiene pasaporte francés e inglés. De hecho, fue internacional hasta sub 16 con el combinado británico, alcanzando la sub 21 con el 'bleu'.

Su club, el Angers, le hizo su primer contrato profesional en 2020, con apenas 16 años, pero no ha conseguido renovarlo, por lo que sabe que le queda una última ventana, la próxima, para rentabilizar la explosión del de Stains, que se podría comprometer libremente con quien quisiera las próximas Navidades para marcharse libre en el verano de 2023. De momento, los de Países del Loira se mantienen firmes en su petición de 15 millones de euros, precisamente su última tasación en la web especializada 'Transfermarkt', aunque sus muchos pretendientes confían en llevárselo por bastante menos. Y eso que la entidad blanquinegra rechazó propuestas de Borussia Dortmund y R.B. Leipzig que alcanzarían los 20 kilos, incluyendo una cesión hasta finales del presente ejercicio en tierras angevinas.

Varias publicaciones galas colocaban al Betis en la 'pole' por Cho, un delantero que se mueve por todo el frente de ataque, partiendo normalmente desde el perfil derecho para aprovechar su buen disparo por dentro, al contar con unos efectivos cambio de ritmo y regate. No pasa por su mejor momento el ex de PSG y Everton, con sólo dos goles en 26 partidos y alternando últimamente suplencias y titularidades, aunque, lejos de decrecer, el interés de varios grandes de Europa aumenta. El Eintracht y el Leicester, una de sus 'novias' invernales, no le pierden de pista, aunque Antonio Cordón habría tenido una fructífera conversación con su tío y asesor para, en el peor de los casos, convencerle de esperar hasta 2023 y llegar a coste cero, pero con una jugosa prima de fichaje bajo el brazo.

Con todo, no parece que vaya a esperar tanto para cambiar de aires. Incluso, 'Le10Sport' y 'Footmercato' refieren un reciente encuentro entre el presidente del Marsella, el español Pablo Longoria, ejerciendo de director deportivo con miembros de la familia de Cho. El objetivo era 'venderles' las maravillas del OM y tratar de llegar hasta el artillero por una vía distinta a la de sus agentes. Otra cosa será aflojar las pretensiones del Angers, que podría jugar hasta finales de agosto la carta del orgullo, sacrificando una venta importante para quedarse con Mohamed-Ali hasta el final de su contrato y forzarle a renovar, aunque no parece por la labor. En Heliópolis confían en aprovechar una oportunidad de mercado que podría estar por debajo de los 9 millones, aunque en la Costa Azul ya le han copiado la fórmula familiar.