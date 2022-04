Pellegrini habla de rotaciones, elude el morbo con el Sevilla y rechaza el 'victimismo preventivo' del Valencia

El entrenador del Betis confía en toda su plantilla porque "todos están involucrados", aplaza la final y alerta del peligro del Elche, siendo prudente al hablar de los árbitros, el calendario y las cuentas para la Champions

El entrenador del Real Betis, Manuel Pellegrini, ha pasado por la sala de prensa del estadio Benito Villamarín en la mañana de este lunes, justo después del último entrenamiento previo a recibir al Elche CF a las 21:00 horas de este martes en un partido correspondiente a la jornada 33 de LaLiga que llega sólo cuatro días antes de la final de la Copa del Rey de este sábado ante el Valencia CF en el estadio de La Cartuja de Sevilla.

El técnico chileno, que sólo lamenta las bajas de los operados Martín Montoya y Víctor Camarasa, podría realizar numerosos cambios en su alineación ante el Elche para priorizar el choque en el que el Betis aspira a levantar un título después de 17 largos años de espera. "Es una semana muy importante, con la posibilidad de disputar puestos de Europa en LaLiga y cerrando el sábado con la final de Copa. Todos muy concentrados, queriendo mantener el nivel alto mostrado hasta ahora", explicó Pellegrini, quien no se queja de tener que jugar un partido antes de la final.

"Lo ideal es tener la semana libre para preparar el partido, pero en el fútbol actual prácticamente no existen las semanas libres. Al menos son cuatro días, no tres como cuando coincidían Liga y Europa. Creo que llegaremos descansados, pero preferiría tener toda la semana", añadió, negándose a contestar a la recurrente pregunta de si prefiere ganar un título o jugar la próxima Champions: "Prefiero ganar al Elche, sumar tres puntos y seguir luchando por la competencia europea y ya a partir del miércoles pensar en la final de Copa, que da la opción de ganar un título y de clasificarse también para Europa; pero ni prefiero ni elijo".

"Mañana pensamos sólo en superar al Elche, pondremos el mejor equipo para hacerlo. Es un buen equipo que viene de un buen triunfo y está peleando por alcanzar posiciones cómodas en la clasificación", remarcó, sin dar pistas sobre el nivel de las posibles rotaciones en su alineación: "Venimos usando el plantel completo en las tres competiciones, todos están involucrados porque sienten que son partícipes de lo que hemos hecho hasta ahora. Quedan 18 puntos, estamos a tres de segundo, tercero y cuarto. Sólo pensamos en sumar estos tres puntos y estamos concentrados en el martes".

"Ya pensaremos en ganar la Copa. No he tomado medidas (para evitar distracciones) porque todo el vestuario sabe de la importancia del Elche a pesar de lo mucho que significa jugar una final. Hemos hecho un esfuerzo importante durante el año para jugar varios partidos a la semana y estamos preparados", manifestó, antes de volver a dejar claro que no se fía de los ilicitanos: "Ha cambiado de técnico durante la temporada, enlazó una racha de derrotas y cambió de sistema. Juega con cinco en defensa para buscar más seguridad y arriba tienen jugadores importantes. Va a ser un partido difícil en casa".

"Estamos con tres puntos menos a faltas de seis partidos. Quedan partidos muy importantes para todos los equipos, todos nos jugamos algo: Europa, el descenso... Queremos mantener nuestro nivel y seguir disputando hasta el final. Eso es lo importante, no lo que hagan los de arriba. Sevilla, Atlético, Barcelona y Real Sociedad son los rivales con los que el Betis está en esa lucha", expresó, sin entrar a valorar el morbo que supondría meterse en la Champions a costa de sacar a su eterno rival de las cuatro primeras plazas de la clasificación de LaLiga.

Pellegrini rechaza y critica el "victimismo" con los árbitros



El entrenador del Betis fue preguntado por la enésima polémica arbitral en España. El RCD Espanyol protesta un discutible penalti por manos de Raúl de Tomas en el minuto 100 del partido que perdió por 2-1 ante el Atlético tras esa decisión de Figueroa Vázquez, mientras que Sevilla FC y Real Madrid realizan acusaciones cruzadas para discutir a quién de los dos perjudicó más Cuadra Fernández y el VAR. También llevan toda la semana echando leña al fuego desde Valencia, muy críticos con las últimas actuaciones de los colegiados y con la designación de Hernández Hernández para dirigir la final de Copa.

"Es un tema difícil, sin lugar a dudas, pero creo que se ha progresado muchísimo. Los árbitros intentan sacar el partido con los menores errores posibles. Antes sólo estaba él, ahora está el VAR que ayuda mucho... Tiene que haber un criterio del árbitro que sea único. Ayer vio la mano de Vinicius, fue a verlo y lo anuló. Debe primar el criterio del árbitro y no que el VAR le reemplace. Cuando el árbitro toma una decisión tan importante debe ir a mirarla para intentar estar al cien por cien seguro. Son partidos importantes y quejarse de los árbitros son excusas que no ayudan a LaLiga. Los jugadores fingen mucho, gritan, se tiran...", opinó.

En este sentido, preguntado por las constantes quejas preventivas que desde hace días resuenan en Valencia, Pellegrini consideró que es una actitud victimista que, personalmente, prefiere evitar: "Creo que la ventaja de los dos equipos es el rendimiento individual que tengan los equipos a través de la confianza que da al jugador el trabajo colectivo. Pienso en mi equipo, en no cometer errores, no en pensar si me perjudican más o menos que al otro equipo... La mejor manera de preparar la final es centrarse en uno mismo, ni en los otros, ni en los árbitros...".

Pellegrini niega problemas con Diego Lainez



También fue preguntado Pellegrini por el ostracismo de Diego Lainez, quien para el último partido liguero, el del pasado Viernes Santo en Anoeta ante la Real Sociedad (0-0) ni siquiera entró en la lista de convocados, algo para lo que encuentra una explicación muy sencilla y rechaza cualquier tipo de problema con el mexicano.

"Tanto él como cualquier otro jugador... Cuando tenemos completa la plantilla... Ahora, por suerte, sólo tenemos lesionados a Montoya y Camarasa, tenemos 25 jugadores disponibles y sólo pueden ir 23 convocados, así que alguien se tiene que quedar fuera. Le tocó a Diego el otro día, pero no pasa nada con él", zanjó el entrenador del Betis.