Una noche mágica: el vídeo de la gran final

El Real Betis Balompié conquistó la tercera Copa del Rey de su historia después de vencer al Valencia (1-1 y 5-4 en los penaltis) en una final espectacular, plagadas de alternativas, que culmina una excelente temporada de los verdiblancos, dominadores en casi todas las fases del encuentro, y la trayectoria de un Joaquín Sánchez que recibió todas las miradas de la noche.

Ha sido una de las finales más vistosas de los últimos años, ya sea por la igualdad de los dos equipos o por cómo se puso el partido, con un empate y una emoción que se mantuvieron hasta la tanda de penaltis decisiva.

El equipo de Manuel Pellegrini tuvo que esperar hasta el último minuto de la final para saber si se llevaba el premio gordo. Lo mereció con fuerza con varias acciones en la segunda mitad, pero también lo buscó un Valencia que fue mejor en el arranque del segudo acto. Sevilla vibró como nunca, pero solo una parte de La Cartuja se quedó celebrando en una noche para la historia.

Los penaltis, sin más remedio, decidieron el título en una tanda que estuvo a la altura del partido. Willian José, Joaquín, Guardado, Tello y el canterano Juan Miranda marcaron para el Betis, éste último decisivo después de que Musah fallara en el Valencia. La Cartuja estalló de júbilo, Joaquín subió a por la Copa y comenzó la fiesta en una Sevilla verde y blanca.

Es el tercer título copero de los béticos tras los logrados en 1977 y 2005, en éste último ya estaba Joaquín, y esta noche añadieron otro más bajo el liderato del 'ingeniero' Pellegrini, que consiguió armar un equipo valiente, atractivo y siempre con el mismo argumento: tener el balón para hacer daño al rival.

El técnico chileno Manuel Pellegrini, por su parte, alzó este sábado su primer título en el fútbol español con est Copa del Rey. El 'Ingeniero' llegó al Villamarín en verano de 2020, con el encargo de devolver la categoría perdida al conjunto bético, peleando la temporada anterior por no descender. El chileno era un viejo conocido en el fútbol español y en Sevilla logró crear una máquina verdiblanca de hacer buen fútbol para volver a Europa. Hasta ahora, en nuestro país, sólo había logrado una Copa Intertoto con el Villarreal, pese a que triunfó por donde pasó.

"A mí no me gusta comparar, ha sido un gran día para la felicidad de la gente... viví cinco o seis años magníficos en Villarreal, en el Real Madrid se nos escapó la Liga con 96 puntos y en el Málaga me hicieron un gran homenaje tras el fallecimiento de mi padre con los cuartos de la Champions. Y aquí he vivido una alegría tremenda", diría tras el partido.