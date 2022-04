¿Quién tuvo la sangre fría para llevarse el balón del Betis-Valencia en medio de los festejos?

El extasis tras el penalti de Juan Miranda no le apartó de su objetivo

El beticismo explota, Juan Miranda se derrumba en el césped del Estadio de La Cartuja para celebrar el final de 17 años sin títulos, los jugadores del Real Betis se lanzan a por él, todos se abrazan..., pero hay alguien que, sin parar de celebrar, tiene la sangre fría de recoger un balón para la historia.



Tenía que ser un goleador, un futbolista que tiene la portería y el balón entre ceja y ceja quien lo hiciera. Como ha recreado en las redes sociales, Willian José se llevó el balón de una tanda de penaltis que ya es historia del club.



No ha aclarado si es para él, para el autor del gol, para el museo del Betis, pero fue el único que en ese momento de extasis tuvo presente que ese trozo de cuero -o del materal que lo hagan ahora- era histórico.



El delantero brasileño no apareció en los titulares de la final, ya que salió en el lugar de Borja Iglesias para la segunda parte de la prórroga con la idea de dar refresco a la delantera. No tuvo muchas opciones de participar, pero sí anotó con mucha tranquilidad el penalti que abría la tanda para el Betis, lo que permitió a sus compañeros ir más relajados cuando les tocó su turno. Se dio el caso único de que los cinco lanzadores habían entrado de refresco, pero Willian José es el especialista junto a Borja Iglesias y él asumió la responsabilidad, una vez más, de romper el hielo. La misma sangre fría que tuvo después para llevarse ese mismo balón.

Pese a que el ascenso del delantero gallego le ha relegado en el once, Willian José no sólo lo ha aceptado sino que ha demostrado ser uno de los principales apoyos de su compañero. Algo que quedó reflejado en la conversación que tuvieron tras el Betis-Valencia , con el título ya en el bolsillo.El hispano-brasileño está cedido por lacon una opción de compra que será obligatoria este verano y por la que el Betis deberá pagarLuego, firmará por las tres próximas campañas, en las que espera seguir ampliando un palmarés que, de momento, suma dos Copas del Rey en dos años consecutivos -aunque la suya anterior pertenezca a 2020-. Con él y con el Panda, Manuel Pellegrini tiene asegurada una delantera de primer nivel, que bien podría ser internacional... con España.