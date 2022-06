Álex Moreno podría ser la primera gran venta del Betis este verano... y ojo a William Carvalho

El Fulham, recién ascendido a la Premier y que ya quiso llevarse al mediocentro hace un año, pujaría con fuerza por el lateral zurdo

Que Guido Rodríguez es el principal atractivo del Real Betis en el mercado para hacer caja, generando una plusvalía más que interesante (contando la adquisición del 20% de su ficha en los últimos meses, su fichaje no alcanzaría nunca los diez millones de euros, estando tasado en 25 y habiendo rechazado ya el club verdiblancos una oferta de 30 del Atlético de Madrid), no es ningún secreto. Pero tampoco que se trata de un futbolista capital en los esquemas de Manuel Pellegrini, que preferiría otras salidas antes que la del italo-argentino, reacio también a marcharse en estos momentos, aunque, de momento, tampoco renueva (termina contrato en 2024), entendiendo que, si sigue con esta proyección, podría aspirar a los dos clubes más poderosos de España, Real Madrid y Barcelona.

En este sentido, ESTADIO Deportivo ya avanzó que en la planta noble del Benito Villamarín trabajan con diferentes escenarios, incluyendo los que no suponen la marcha del reciente campeón de la 'Finalissima' con la albiceleste, hasta el punto que que, si bien no hay registrada ninguna propuesta formal más por otros integrantes del plantel heliopolitano, sí ha constancia del interés de varios conjuntos en hombres como Rui Silva (por el que se piden 20 kilos, tras reclutarlo a coste cero hace ahora un año), Álex Moreno, William Carvalho, Borja Iglesias, Canales, Lainez (sobre todo, de cesión) o Fekir. Y, según las informaciones este domingo de 'Diario de Sevilla' y 'As', el primero en salir podría ser el lateral izquierdo, que completó una 20/21 brillante, en la que no sólo mejoró sus prestaciones defensivas, sino que marcó cinco goles y brindó otras tantas asistencias en 45 partidos oficiales.

Este rendimiento habría llamado la atención del Fulham, campeón de la Championship y, por tanto, de vuelta a la Premier League. Los londinenses están en contacto con el agente del ex rayista, Pini Zahavi (el de Lewandowski, entre otros), estando dispuestos a ofrecer más de 15 millones de euros por Álex, el doble de lo que costó. Recientemente renovado hasta 2025, su cláusula sigue estando en 40 kilos, por lo que el Betis podría apurar un poco más, aunque se trataría de una operación muy conveniente, teniendo en cuenta que está en plantilla Miranda, otro carrilero izquierdo de garantías, y que Sabaly puede ejercer ahí sin problemas, como demuestra su participación reciente con Senegal. Con todo, se miraría el mercado en busca de un repuesto bueno, bonito y barato.

Antonio Cordón, como en otras demarcaciones, ya tiene candidatos que podrían activarse en caso de que se marche Moreno. Y podría no ser el único, pues el Fulham volverá a la carga por William Carvalho. Su técnico, Marco Silva, ya lo telefoneó el verano pasado, si bien su compatriota prefirió quedarse en la capital hispalense. Ahora, con más dinero y una posición reforzada, el preparador portugués trataría de convencer al mediocentro con un proyecto atractivo, jugando con la necesidad verdiblanca de soltarlo ahora o renovarlo ante la inminencia del fin de su contrato (2023). Una especie de dos por uno con el que sueñan en Craven Cottage y que podría solventar las necesidades heliopolitanas de cuadrar cuentas sin necesidad de desprenderse de jugadores fundamentales.