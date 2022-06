Un competidor menos del Betis por Bellerín: la Roma se da por vencida y ya tiene alternativa

El lateral diestro catalán se mantiene en sus trece (barras) y llevará hasta las últimas consecuencias su deseo de seguir de verdiblanco

Héctor Bellerín va a poner todo de su parte para seguir jugando en el Real Betis, un club al que llegó con magníficas referencias y por cumplir el sueño de su padre, pero que le ha cautivado en estos meses de cesión. Y no sólo piensa presionar haciendo un nuevo esfuerzo económico para que el Arsenal tenga una compensación por renunciar al año de vinculación que todavía les une (incluso perdonando los casi cinco millones de euros netos que le pertenecen) y para adaptarse a las limitaciones económicas verdiblancas, sino también rechazando las otras ofertas que puedan llegarle tanto a él como al club londinense, que espera ingresar diez millones de euros por el catalán, claramente revalorizado tras una campaña en La Palmera.

En la Serie A se han multiplicado los pretendientes del ex canterano culé, desde la Roma de Mourinho a la Juventus, pasando por Fiorentina e Inter, aunque desde el entorno de Bellerín, incluso a través de él mismo, se están encargando de tranquilizar a Antonio Cordón. Solamente si no hubiera posibilidad material en tierras hispalenses, por el tope salarial o la ausencia de salidas que liberen las fichas correspondientes, el de Badalona se resignaría a cambiar de aires, por fortuna con opciones para elegir y el respaldo de un contrato hasta 2023 en el Emirates Stadium por si acaso. Mientras esto no ocurra, tiene claro que apurará la ventana veraniega de transferencias, que se inaugura en apenas tres semanas y que se prolongará hasta el próximo 31 de agosto, con el fin de que la otra parte en discordia asuma la realidad.

Y uno de estos pasos, el de 'pasar' del resto de clubes interesados, ya ha empezado a producirse. Al menos, eso se desprende de la información que avanza el prestigioso periodista deportivo de 'Sky Sports Italia' Gianluca di Marzio, que desvela que la Roma ha entendido las indirectas y se ha lanzado ya a por otro lateral derecho. Se trata del turco Zeki Celik (25), propiedad del Lille francés, con el que ya habría negociaciones abiertas, pero no acuerdo. El director general 'giallorosso', Tiago Pinto, ha llegado a un acuerdo con el de Bursa, que cobraría dos millones de euros netos por temporada, ofreciendo seis a los galos, que piden nueve. Se confía en llegar a un entendimiento a medio camino (7-7,5), pues acaba en 2023 y es la última oportunidad de los norteños de hacer caja.

Además, Mourinho quedó prendado del extremo diestro del Bodø/Glimt Ola Solbakken (23), recién operado de un tobillo, por cierto, del cruce con los noruegos en el Fase de Grupos de la Conference League. Con vinculación sólo hasta final de este año 2022, ya existe un entendimiento total con el futbolista, autor de 8 goles y 5 asistencias este curso. La idea sería compensar a su club para que lo libere en verano.