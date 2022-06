El plan de Pellegrini, a prueba de los petrodólares

El técnico chileno ha rechazado este verano suculentas ofertas en lo económica, y el Betis ha recompensado su trabajo con un aumento de sueldo

Prácticamente el 100% de la afición del Real Betis coincide en que el principal artífice de la gran temporada del conjunto verdiblanco es el entrenador Manuel Pellegrini. Quinto en LaLiga, alcanzando competiciones europeas por segundo año consecutivo y lo más importante, logrando el título de Copa del Rey el tercero para la historia del club heliopolitano. Y todo ello, evidentemente, no ha pasado desapercibido para otros clubes.

Así, según informa hoy el diario As, como hiciera el verano pasado, el chileno ha vuelto a rechazar suculentas ofertas de otras ligas para seguir vinculado al proyecto de Antonio Cordón en el Betis, no sin antes haberse ganado un aumento de sueldo. Y es que el club verdiblanco ha premiado su gran labor en el banquillo aumentando alrededor de un 20% el salario de Pellegrini y su cuerpo técnico, por lo que ahora cobrarán en torno a los 7 millones de euros.

Desde Inglaterra llegaban rumores del posible interés del Everton y otra ligas menos competitivas pero con un fuerte poder económico como las árabes (Al-Ahly), llamaron a la puerta del chileno pero éste les respondió con una negativa pese a que desde Egipto le intentaron convencer con un sueldo que doblaba y triplicaba al que percibe en el Betis.

Manuel Pellegrini renovó su contrato con la entidad de Heliópolis hasta el 30 de junio de 2025 la temporada pasada y a sus 69 años, se ve con fuerzas para seguir compitiendo en las mejores ligas del mundo. También llegó a sonar como un posible candidato para ocupar el puesto de seleccionador nacional de Chile tras la salida de Martín Lasarte, pero finalmente acabó llegando el exsevillista Eduardo Berizzo. Un puesto, el de seleccionador de Chile, que Pellegrini no esconde que le gustaría ostentar algún, pero no ahora, cuando prefiere el contacto día a día con sus futbolistas.

"A mí me entretiene estar en los clubes, la competencia de todas las semanas. He tenido ofertas de Chile y de otras selecciones, y la verdad es que nunca me han entusiasmado mucho. Pero siempre me siento un poco en deuda con Chile, que es mi país. Espero que, cuando termine mi campaña en Europa, sí pueda entregarle mi experiencia y mi conocimiento al desarrollo del fútbol en Chile", reconocía hace unos meses del chileno en una rueda de prensa al ser preguntado por el interés de su país. El 'Plan' de Pellegrini sigue adelante y está a prueba de los petrodólares.