Cvetkovic ya es nuevo jugador del Real Betis

Tras Luis Casimiro aterriza en el Coosur Betis el primero de los refuerzos esperados. Se trata del base serbio Alekandar Cvetkovic, un jugador con experiencia en la Liga Endesa y que llega procedente del Plateros de Fresnillo mexicano.

El jugador de Belgrado, formado en los escalafones inferiores del Estrella Roja, ha militado en cuatro clubes españoles en los cinco años que ha estado en la ACB. Llegó al Baxi Manresa en la 16/17 y de ahí pasó a Estudiantes (17/18), Breogán Lugo (2018/19) y una segunda etapa en el Manresa (2019/20) y en el conjunto colegial (20/21), con el que vivió la dolorasa pasada campaña. De ahí daba el salto a México, donde hasta ahora había disputado 26 partidos.

Sus números en la ACB no llaman al optimismo, pues acredita 6,8 puntos por partido, 1,4 rebotes y 2,1 asistencias, pero sí ofrece la consistencia que le dan sus 28 años y once en la elite, y un rendimiento inmediato por conocer la categoría, algo que no ofrecen otras de las alternativas planteadas.

El nuevo jugador del Real Betis, que también ha militado en el Estrella Roja, Skopje macedonio y Partizan de Belgrado, ya se encuentra en Sevilla y estará disponible para el duelo andaluz ante Unicaja de Málaga.