El equipazo que el Movistar Team lleva a la Vuelta a España ya es oficial

El equipo Movistar ha confirmado la ausencia de Nairo Quintana, que no correrá ninguna grande en el año de su despedida, y la sorpresa de Orluis Aular

Después de que en las últimas horas se filtrase la ausencia de Nairo Quintana en la Vuelta a España y ante las especulaciones que ya se estaban dando, el Movistar Team ha hecho público el '8' con el que competirá a partir de este próximo fin de semana en la ronda española y en él están todos los esperados y una sorpresa.

La gran novedad es la presencia del venezolano Orluis Aular, el mejor especialista que tienen en las llegadas masivas, pese a que este año no ha tenido los resultados del pasado. El ciclista suramericano demostró este domingo en la ADAC Cyclassics encontrarse bien de forma con un Top-15 que le dio un buen puñado de puntos al equipo español, al que también aportó un Jon Barrenetxea que se quedará para seguir compitiendo en las carreras de segunda fila que coinciden con la cita española.

Es el mismo caso que su mejor hombre este año en cuanto a puntuación, el eritreo Natnael Tesfatsion, quien tampoco ha entrado en la lista y se quedará sin correr ninguna de las grandes en este 2026, pero podrá seguir sumando triunfos parciales en otras pruebas donde no estén las principales cabezas visibles del pelotón.

El equipo español estará liderado por Enric Mas y por el belga Cian Uijtdebroeks. Se esperaba la presencia de los dos mejores hombres del equipo Movistar. El balear, porque en la cita española espera levantar una temporada que hasta ahora está siendo bastante mala. Y el belga porque, tras tener que darse de baja del Tour a las primeras de cambio, quiere una segunda oportunidad.

Enric Mas, principal líder del Movistar Team

A priori, el líder es el español, aunque dependiendo de cómo esté cada uno, eso podría cambiar con el devenir de la prueba. Lo que está claro es que el Movistar ha puesto todos sus 'mejores huevos' en esta cesta para lograr lo que no ha conseguido ni en el Giro ni en el Tour.

De hecho, el tercer gran nombre del equipo es Iván Romeo, que llega de hacer podio en la Vuelta a Polonia. El vallisoletano se quedó sin Tour por culpa del Covid y se le ha compensado con la Vuelta a España. Este año fue el encargado de romper la mala racha del equipo español en las pruebas por etapas y se adjudicó la Vuelta a Andalucía. Y ahora espera mostrarse por primera vez en la gran ronda nacional.

Romeo será un gran apoyo para los líderes, pero también buscará triunfos particulares. Objetivo que también se busca con Pablo Castrillo, la sensación de LaVuelta 2024, y Raúl García Pierna. Mientras que Jorge Arcas y Carlos Canal aportarán trabajo de equipo. No obstante, no sería descartable ver al gallego peleando también por alguna etapa como ya ha hecho en carreras más cortas.

El objetivo de Aular, el octavo hombre, serán los sprints. Para eso ha sido reclutado por delante del sevillano Juanpe López, que apuntaba a ser el octavo ciclista de este grupo y que se ha quedado fuera.

Equipo Movistar para la Vuelta a España 2026

Enric Mas (España)

Cian Uijtdebroeks (Bélgica)

Iván Romeo (España)

Raúl García Pierna (España)

Pablo Castrillo (España)

Carlos Canal (España)

Jorge Arcas (España)

Orluis Aular (Venezuela)