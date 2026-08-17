Jonas Vingegaard dice adiós a la temporada

El ciclista danés no irá al Mundial y da por cerrada la presente temporada, por lo que se centrará ya en la próxima, en la que buscará nuevos objetivos y carreras que le falten por ganar

Aunque Jonas Vingegaard dejó caer en la Vuelta a Dinamarca que intentaría pelear por el Mundial tras recuperarse de su rotura de clavícula producida en el Tour, en los últimos días se había filtrado que, lo más probable, es que parase y se centrase ya en la próxima temporada. Este miércoles ha confirmado esto último a través de un comunicado publicado por el Team Visma Lease a Bike.

El ciclista danés ha dado, por tanto, por finalizada su actual temporada, en la que ha completado las tres grandes al ganar el Giro de Italia, la única que le hacía falta después de vencer en 2025 en la Vuelta a España.

"Después de un largo e intenso período de competición, teníamos planeado un tiempo de recuperación después del Tour. Debido a la lesión de clavícula, el inicio de mi entrenamiento se ha postergado y no es posible volver al más alto nivel próximamente", explicaba el propio Vingegaard en dicho comunicado.

Vingegaard se cayó en la decimoquinta etapa del Tour, la salida de una rotonda, y sufrió una rotura de clavícula y múltiples abrasiones cuando era segundo de la clasificación general, a 4:30 de Pogacar.

Vingegaard valoró estrenarse en el Mundial de Ruta

Tras eso, en una de sus contadas apariciones, dejó caer que podía ir al Mundial de Ruta, que hasta ahora nunca ha corrido, y buscar un triunfo para Dinamarca en Montreal, donde este año se disputa el 27 de septiembre. Con él y Mad Pedersen, el equipo danés amenazaba con ser un serio aspirante al triunfo.

“En realidad, aún no lo sé. Depende de cómo reaccione la clavícula, cómo cicatrice y cómo se recupere. No lo descarto, pero tampoco quiero afirmar ahora que va a suceder”, señaló el campeón de cuatro grandes, que se ha visto muy justo para llegar en condiciones a la fecha y ha optado por centrarse en el próximo año.

El líder del Team Visma no suele correr en las últimas pruebas de la temporada, ya que no se adaptan a sus condiciones. Tendría que haber hecho una preparación específica para llegar al Mundial y eran dudosas, tras dos meses sin competir, las condiciones en las que podría llegar. Vingegaard, además, ha cumplido con creces en la presente temporada, pues hasta el día de su caída en el Tour de Francia ya acumulaba 51 días de competición. Este año sólo ha fallado en el mencionado Tour, donde iba segundo, pes se ha apuntado la París Niza (donde ganó dos etapas), la Volta a Catalunya (con otras dos etapas ganadas) y el Giro de Italia, en el que se coronó en cinco etapas. Su temporada, sin ese final, ya ha sido un éxito.