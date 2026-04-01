El Movistar Team echa el resto en Flandes

El equipo telefónico lleva a la primera de las dos grandes clásicas de la semana un equipo con Jon Barrenetxea, Carlos Canal e Iván García Cortina como principales referentes

En medio de una situación comprometida y antes de afrontar el tramo principal, en el que el Movistar Team ha depositado sus esperanzas para esta temporada, el equipo telefónico sigue afrontando las clásicas de primavera con el conjunto habitual que está compitiendo en Italia, Bélgica y Países Bajos, y que de momento no le está dando grandes resultados.

Eso era lo esperado, por otra parte, ya que no tiene especialistas en este tipo de carreras de un día y el nivel de los favoritos es muy alto, pero los pocos puntos que está sacando en este tramo de la temporada le están relegando en la clasificación del UCI World Tour y ahora mismo está vigésimo, en posiciones de descenso.

Los españoles Jon Barrenetxea, Carlos Canal e Iván García Cortina volverán a ser las principales opciones del equipo español en la 80ª edición de la clásica A Través de Flandes (Dwars door Vlaanderen) que tiene lugar este miércoles y que sirve de aperitivo al segundo Monumento de la temporada, el Tour de Flandes, que se celebra el fin de semana con Tadej Pogacar como estrella.

Junto a ellos estará un Orluis Aular que es la mejor opción que tiene el equipo Movistar al sprint, pero que no está encontrando la forma de meterlo en ninguna lucha final y el venezolano tampoco está como la pasada temporada, al menos de momento.

Completa el equipo español su último fichaje, el polaco Filip Maciejuk; el italiano Lorenzo Milesi, que ha logrado algunos puntos, pero que aún le falta para estar al nivel que acabó la pasada temporada; y el también español Gonzalo Serrano. La mayoría de ellos también estarán en el Tour de Flandes, este domingo 5 de abril.

Van Aert y Philipsen, favoritos en A Través de Flandes

El recorrido de la 80ª A Través de Flandes presenta un perfil típico de clásica flamenca, en el que todo se decide en el último tercio de la carrera, donde se concentran los puntos clave. La distancia es de 184,6 kilómetros, entre Roeselare y Waregem, con un recorrido rompepiernas que será especialmente intenso a mitad de la prueba.

No obstante, hasta llegar ahí, no hay dificultad alguna y eso permite a los equipos de los favoritos controlar la carrera con comodidad. Aunque los últimos kilómetros son más suaves, que se decida al sprint o llegue el grupo principal se conocerá en ese tramo medio, donde podrían producirse cortes por la continuidad de las diferentes dificultades.

Entre los favoritos destacan los belgas Wout Van Aert y Jasper Philipsen, ante la ausencia de Van der Poel, que se ha reservado para plantar cara a Pogacar el domingo. Philipsen llega de ganar este domingo en En los Campos de Flandes y sería el gran favorito si se llega al sprint.

No obstante, con Mads Pedersen y Jonathan Milan (Lidl Trek), Paul Magnier (Soudal), Filippo Ganna (Ineos), Girmay (NSN)... puede pasar de todo en línea de meta.