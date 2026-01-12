Alcalá de Guadaíra corona a los campeones de la Copa de España de Mushing Sprint Tierra

La consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, ha asistido a la última jornada de competición, ha resaltado la singularidad de esta disciplina y ha recordado que en 2025 se celebraron en Andalucía 205 eventos deportivos

La consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, ha asistido en Alcalá de Guadaíra (Sevilla), a la última jornada y entrega de trofeos de la Copa de España de Mushing Sprint Tierra 2026, que se ha celebrado durante todo el fin de semana con la participación de cerca de 300 deportistas, procedentes de distintos puntos de la geografía nacional.

Del Pozo ha destacado la singularidad de esta disciplina deportiva, “claro ejemplo de la amplia oferta existente en Andalucía para practicar deporte y que es única ya que combina actividad física, naturaleza, bienestar animal y valores de cooperación, respeto y superación”.

La consejera ha señalado también que en 2025 Andalucía acogió 205 eventos deportivos, “lo que vuelve a demostrar el apoyo del Gobierno de Juanma Moreno por la celebración de grandes competiciones, que generan riqueza y fomentan la práctica deportiva en los andaluces y andaluzas”.

La titular de Deporte de la Junta, que estuvo acompañada por la viceconsejera de Cultura y Deporte, Macanera O’Neill; la secretaría general para el Deporte, Isabel Sánchez; el presidente de la Federación Andaluza de Deportes de Invierno, Carlos Santandreu; y la delegada territorial de Cultura y Deporte en Sevilla, Carmen Ortiz; entre otras autoridades; destacó igualmente que la celebración de esta competición en este espacio natural de Alcalá de Guadaíra “tiene una importante repercusión económica y turística para la localidad, por lo que supone la presencia de más de 300 personas de toda España junto con sus familiares durante todo el fin de semana”.

La competición ha tenido lugar en un circuito de 4,8 kilómetros en el Pinar de La Boticaria, en pleno Monumento Natural Riberas del Guadaíra, en las categorías Adulto, Júnior, Infantil y Alevín, en las disciplinas Canicross, Bikejoring, Scooter 1 perro, Scooter 2 perros y Carros.

El mushing en Andalucía

El mushing es una disciplina deportiva relativamente joven que en Andalucía ha experimentado un crecimiento sostenido en los últimos años, consolidándose como una modalidad con impacto deportivo, social y medioambiental. Consiste en que uno o varios perros, vestidos con un arnés específico, tiren de un deportista o de un vehículo para deslizarse sobre la nieve (con un trineo o con esquíes de fondo) o rodar sobre tierra.

La variedad de tierra surgió a raíz de los entrenamientos que los mushers hacían durante el final del verano y el otoño para preparar la temporada de nieve. Se empezaron a desarrollar modalidades como el canicross y los carros, a los que se unieron el uso de la bicicleta de montaña dando lugar al bikejoring y con modificaciones de las mismas surgió el scooter o patín.

Durante la temporada 2024-2025, el mushing andaluz ha continuado su progresión, reflejada en el aumento y consolidación de licencias federativas: cerca de 90 licencias de deportistas y en torno a 180 licencias caninas. Estas cifras reflejan un crecimiento muy significativo de la disciplina en Andalucía en los últimos años, evidenciando una base deportiva amplia, consolidada y en constante evolución, con deportistas comprometidos y perros preparados para la práctica deportiva tanto a nivel recreativo como competitivo.

El mushing andaluz ha tenido presencia destacada en competiciones nacionales e internacionales durante los últimos años. Deportistas andaluces han formado parte de la Selección Española en Campeonatos del Mundo IFSS, ICF y Campeonatos de Europa WSA. En el Campeonato de España y en la Copa de España, la representación andaluza ha logrado medallas y posiciones destacadas en múltiples categorías.