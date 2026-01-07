La Junta da 7,3 millones para la mejora del deporte andaluz

La Junta convoca las ayudas para mejorar la gestión y el funcionamiento de las federaciones deportivas andaluzas; están dotadas con 7,3 millones de euros y pretenden contribuir a la tecnificación del entrenamiento y el aumento del rendimiento deportivo de los deportistas

La Consejería de Cultura y Deporte, que dirige Patricia del Pozo, ha convocado las subvenciones para el Fomento de la Gestión, la Tecnificación y el Rendimiento Deportivo de las Federaciones Deportivas Andaluzas (modalidad GTRD), correspondiente al ejercicio de 2026, dotadas de un total de 7.300.000 euros. Así lo ha publicado hoy el BOJA (número 2, del 5 de enero de 2026).

Estas ayudas, de las que se podrán beneficiar las federaciones deportivas andaluzas, tienen como objetivo el fomento de proyectos dirigidos a mejorar la gestión y el funcionamiento de las federaciones deportivas, así como contribuir a la tecnificación del entrenamiento y a aumentar el rendimiento deportivo de los deportistas andaluces.

En concreto, esta línea de incentivos va dirigida a competiciones en materia de deporte en edad escolar y/o categoría absoluta o inferior (que sea superior a la edad escolar), así como la participación en éstas, de deportistas, personal técnico deportivo, jueces/árbitros y el resto del personal necesario para la adecuada realización de la actividad en Campeonatos de Andalucía u otras competiciones oficiales de ámbito autonómico, en sus distintas fases; Campeonatos de España u otras competiciones oficiales de ámbito nacional, en sus distintas fases; otras competiciones oficiales de ámbito internacional; concentraciones de ámbito autonómico de los deportistas más destacados y seleccionados previamente, incluidas en los programas de tecnificación de las federaciones; y gastos relativos a la gestión y funcionamiento de las federaciones.

Entre los criterios que se valorarán a la hora de conceder estas subvenciones destacan el impacto en el sistema deportivo y social andaluz, la relación el número de deportistas en fases finales de los Campeonatos de Andalucía de menores de edad y el total de licencias deportivas anuales. También se tendrán en cuenta en el número de licencias de clubes deportivos, la relación entre el número de licencias femeninas y el número de licencias totales, así como la singularidad de la modalidad deportiva. Del mismo modo, se valorará la existencia de programas deportivos y/o de concentraciones en centros deportivos de rendimiento, otros programas deportivos en colaboración con la Junta de Andalucía, la complejidad en la organización de actividades, infraestructuras especiales y circuitos cerrados de competición dirigidos a deportes de motor, o las características propias de la modalidad deportiva (especialmente a las federaciones deportivas de personas con discapacidad). Se puntuará también la relevancia de la modalidad deportiva en el ámbito nacional e internacional.

Los interesados podrán presentar sus solicitudes del 7 al 20 de enero. A partir de esa fecha se agilizará al máximo la tramitación con el fin de que puedan abonarse los anticipos a lo largo de la segunda quincena del mes de marzo. Con la agilización de esta tramitación, que en años anteriores se ha resuelto entre los meses de junio y septiembre, se pretende dotar a las federaciones deportivas de liquidez suficiente sin tener que acudir al endeudamiento ni agotar sus fondos propios.