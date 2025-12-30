El programa Mentor 10 da un paso más en 2025 con las estrellas del deporte andaluz y la participación de 32.900 personas

María Pérez, Carolina Marín, Ayoub Ghadfa o Alfonso Cabello algunos de los mentores de esta edición; la consejera Patricia del Pozo destaca la consolidación de una iniciativa que nació “por la necesidad de que los jóvenes deportistas andaluces tuviesen unos referentes en los que fijarse”

El programa Mentor 10 ha finalizado en 2025 su séptima temporada consolidado como una iniciativa pionera en el panorama nacional, que nació en 2019 con 10 deportistas mentores y que este año ha contado con 34 mentores, que representan lo mejor del deporte en Andalucía y que han participado en 64 actividades.

La consejera de Cultura y Deporte, Patricia Del Pozo, ha hecho balance de esta temporada del programa “que nació porque la necesidad de que los deportistas andaluces que comenzaban su andadura tuviesen unos referentes en los que fijarse, que les sirvieran de guía en su formación como deportista y como persona, algo fundamental gracias a los valores que aporta el deporte”.

Del Pozo ha destacado también que en 2025 “hemos tenido aproximadamente 150 deportistas mentorizados y alrededor de 32.900 participantes en las 59 actividades de formación general con alumnado de centros educativos, universidades, centros de menores infractores, asociaciones de lucha contra algunas enfermedades y deportistas de programas de tecnificación deportiva, entre otros”.

“Se han realizado, además, 5 videoconferencias online, creando un repertorio de entrevistas muy interesantes para su posterior visualización por los centros educativos y usarlos como recursos de motivación para la práctica de hábitos saludables y mejora de la calidad de vida”, señaló igualmente la consejera.

La titular de Deporte de la Junta ha destacado igualmente que “nuestros mentores son deportistas de élite, de talento, muchos de ellos medallistas olímpicos o en campeonatos del mundo o europeos, con una trayectoria ejemplar, y que son referentes del deporte andaluz y español, y que, en su generosidad, abordan en distintas sesiones contenidos como la formación en valores, la cultura del esfuerzo y el trabajo o la importancia de los hábitos saludables y la vida activa”.

Las estrellas del deporte de Andalucía, implicadas

Patricia del Pozo ha querido también agradecer “a los 34 mentores que forman parte de esta maravillosa iniciativa, por prestar parte de su tiempo, que compaginan con sus competiciones y entrenamientos por formar a otros deportistas y por contar su experiencia vital en distintos centros deportivos y educativos, como así lo quiso reconocer nuestro presidente Juanma Moreno, en el encuentro que mantuvo con ellos el pasado mes de octubre”.

En 2025 se han celebrado actividades en todas las provincias andaluzas, desde Lepe a Pulpí, y desde Mogón a El Puerto de Santa María, Mentor 10 ha viajado por toda la comunidad, con eventos muy destacados, como el XX Aniversario de los Juegos Mediterráneos Almería 2005, los 600 años de la presencia documentada de la entrada en la Península Ibérica del pueblo gitano, o el homenaje a deportistas onubenses en Lepe, destapando un mural que será herencia y recordatorio para todos los deportistas que disfruten de las instalaciones de la localidad.

Esta temporada histórica, se han alcanzado número espectaculares de impacto y se ha creado una red interna de Mentores, donde este año fue reconocido por el presidente Juanma Moreno, en un lugar emblemático como es el río Guadalquivir, río que como nuestros deportistas vertebra nuestra comunidad autónoma.

Mentor 10, formación en valores

Mentor 10, impulsado por la Consejería de Cultura y Deporte, es un programa de excelencia, un “programa de 10”, que supone un impulso al deporte en Andalucía. Es un proyecto estratégico de gran amplitud y que lleva de manera progresiva y en diferentes niveles la formación en valores, la promoción de hábitos saludables y de vida activa a distintos grupos poblacionales andaluces. Asimismo, constituye un impulso notable para la formación de los talentos deportivos andaluces, acompañándoles y guiándoles en la fase inicial de su trayectoria deportiva.

En la séptima edición de esta iniciativa han participado 34 deportistas de élite como Cisco García, Berni Rodríguez, Paco Gaviño, Pedro García, Sarah Almagro, Adrián Miramón, Ana Pérez, Natalia Baldizzone, Pablo Martínez, Cayetano García, María Pérez, Carmen Herrera, Celia Jiménez, Alfonso Cabello, Carlos Marchena, José Manuel Quintero, Emilio Martín, Cristina Morales, Juan Bautista Castilla, Carmen Martín, Rubén Alcántara, Adrián Gavira, María Pujol, Lourdes Mohedano, Blanca Manchón, José Manuel Ruiz, Fátima Gálvez, Damián Quintero, María Peláez, Jaime Canalejo, Javier García, Ayoub Ghadfa, Rocío Delgado y Carolina Marín.