Andalucía apuesta por el deporte de base

La consejera de Cultura y Deporte, Patricia Del Pozo destaca la inversión de la Junta de 166.795 euros en la remodelación integral del campo de fútbol de Benahadux

La consejera de Cultura y Deporte, Patricia Del Pozo, ha asistido en Benahadux (Almería) a la reinauguración del campo de fútbol Jerónimo Rodríguez de la localidad, instalación que ha experimentado una profunda remodelación, con una inversión por parte de la Junta de Andalucía de 166.795 euros, un 70% del total presupuestado, que ascendía a 238.279 euros.

Del Pozo, que estuvo acompañada entre otras autoridades por la alcaldesa de Benahadux, Noelia Damián; y el delegado territorial de Cultura y Deporte en esta provincia, Juan José Alonso; destacó que “esta actuación se enmarca dentro de la línea de ayudas dirigida al fomento de infraestructuras deportivas para las entidades locales, promovida por el Gobierno andaluz de Juanma Moreno, por valor de 7 millones y medio de euros, y que ha beneficiado a 60 municipios andaluces, con una inversión total de unos 14 millones de euros”.

La titular de Deporte de la Junta ha señalado igualmente que “el Gobierno andaluz, desde 2019, ha apostado de manera firme por la mejora de las infraestructuras deportivas, para hacerlas más seguras y garantizar el mejor acceso posible de todos los andaluces a la práctica deportiva. Una apuesta por el deporte, porque estamos convencidos que es un elemento esencial para construir una sociedad más saludable y de mayor calidad de vida”.

Entre las actuaciones que se han llevado a cabo destacan la sustitución del césped artificial; instalación de iluminación led en las cuatro torretas del campo de fútbol, con la consiguiente mejora en la eficiencia energética; y mejora en la zona de vestuarios, incluida la construcción de uno específico para mujeres, aseos de público y mejora de la accesibilidad. Una actuación que era necesaria para que el deporte fuera verdaderamente inclusivo en la localidad.

De esta convocatoria autonómica de ayudas para infraestructuras deportivas locales se han beneficiado seis municipios más de la provincia -Huércal de Almería, Tíjola, Huércal Overa, Berja, Níjar y Albox-, alcanzando una inversión global de 1.952.342 millones de euros para la mejora de instalaciones deportivas en Almería.

Mejora en las infraestructuras deportivas de la provincia

En Huércal de Almería se ha realizado una actuación en la piscina al aire libre de la localidad, con una inversión de 198.000 euros por parte de la Junta de Andalucía, lo que representa el 60% de lo presupuestado, 330.000 euros. Las obras han consistido en la reforma y mejora del vaso de la piscina; cambio de la maquinaria de gestión de esta instalación (depuración, filtros, fontanería); y mejoras con impacto medioambiental positivo en general.

Igualmente, se han llevado a cabo actuaciones en el pabellón deportivo de la localidad almeriense, con un presupuesto de 330.000 euros, de los que la Consejería ha aportado el 60%, 198.000 €. Se ha procedido a la sustitución de la cubierta del pabellón; y mejora en la accesibilidad general de la instalación, tanto en el exterior como en la zona de vestuarios, aseos y duchas.

En Tíjola se ha renovado su piscina municipal, con mejora de la accesibilidad para personas con movilidad reducida. Con un presupuesto de 281.284 euros, la Junta ha aportado el 70,00% de la actuación, 196.899 euros.

Al pabellón cubierto de Huércal-Overa, con un presupuesto de 211.638 euros y tras una subvención de 105.819 euros por parte de la Consejería de Cultura y Deporte (50%), se le ha dotado de una sala de puesta a punto y acondicionamiento físico, mejoras de accesibilidad y eficiencia energética.

En el pabellón cubierto de Berja también se ha mejorado la accesibilidad a la instalación, iluminación led, eficiencia energética y confort térmico. La actuación contaba con un presupuesto de 288.407 euros, de los que el 60% (173.044 euros) pertenecían a esta línea de subvenciones.

Níjar reconstruye San Isidro

Por su parte, en Níjar, con un presupuesto de 142.158 euros y una subvención de la Junta del 50% (71.079 euros), se ha reconstruido la pista deportiva y el multi espacio del polideportivo San Isidro, así como mejora del pavimiento y vallado.

Finalmente, en Albox, tras una subvención de la Consejería de 78.344 euros (60%) del presupuesto de 130.574 euros, se ha procedido a la reparación y reforma de la piscina municipal de la barriada de Las Pocicas. Actuación que ha consistido en nueva pavimentación, revestimiento interior y reparación del vaso, mejora del sistema de depuración y acabados superficiales.