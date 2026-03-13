La heroica historia de Ana Alonso tras sufrir un accidente cuatro meses antes de los Juegos: "Ni siquiera podía ducharme sola"

La granaína ha hablado, en ESTADIO Deportivo, sobre el terrible accidente que sufrió apenas cuatro meses antes de disputar los Juegos Olímpicos, algo que acabó en un final glorioso en Milán

Los Juegos Olímpicos de Invierno han dejado buenas noticias en nuestro país, con hasta tres metales logrados. Estos logros tienen nombres propios, como son Oriol Cardona y Ana Alonso. El catalán consiguió traer a España una cosa que solo se había logrado una vez en la historia, y esa es el ganar una medalla de oro. El español logró ese importante metal en su modalidad estrella, en el esprint de esquí de montaña, demostrando su superioridad casi desde el principio de la prueba. En el caso de la andaluza, ha logrado dos medallas de bronce, una de ellas junto a Oriol en Relevos Mixtos y, la otra, en skimo.

En ESTADIO Deportivo, hemos tenido la oportunidad de poder hablar con la granaína tras este importante logro en la cita de Milán y, todo ello, tras haber superado un importante impedimento. Cuatro meses de los JJ.OO, Ana sufrió un terrible accidente que le hizo comenzar una cuenta atrás casi imposible de ver un final feliz, ya que los propios médicos le daban apenas un 4% de opciones de que pudiese participar. Sin embargo, luchó contra todo y, con la ayuda de su entrenador, ha podido lograr este histórico hito para la delegación española.

"Mi entrenador ha hecho todo el trabajo. Sin él, ha sido la persona más importante en todo este proceso de coordinación. Este tipo de cosas (4% de posibilidades) no las he sabido ahora. Obviamente sabía que muy pocas personas confiaban en nosotros, pero mi entrenador nunca me mostró eso. Siempre fue, habla con este, habla con otro, me han dicho que podemos hacer esto o que podemos hacer lo otro. Mostraba las ideas positivas que nos daban, no las negativas. Decirme en octubre que los médicos te daban un 4% no me hubiera apartado nada positivo", declaró Ana.

Un proceso donde pensó en "tirar la toalla"

Hay una cosa clara por parte de Ana, y es el increíble ejemplo de resiliencia realizado hasta llegar hasta aquí. "Ha sido muy duro porque, sobre todo, en las seis primeras semanas era dependiente para todo. Ni siquiera podía ducharme sola, ni cocinar, ni conducir (...) Intentaba aferrarme a las cosas positivas que tenía. No podía centrar toda mi preparación en los Juegos en cuatro meses, sabía que había años de preparación para llegar aquí y que había que confiar en esa base. Nos hemos ido aferrando a las esperanzas pequeñas que se nos iban pasando por el camino. Dentro de lo malo de la situación, nunca di un paso hacia atrás", respondió.

Huno muchos momentos complicados pero, a pesar de haberle pasado por la cabeza el haber tirado la toalla, no lo acabó haciendo. "Hubo muchos días que, por la noche, quería tirar la toalla, que no podía más y que estaba muy cansada. Pero siempre encontraba algo. (...) Hemos estado muchos días para arriba y para abajo. No he llegado a ser consciente de las medallas, pero no de asociarlas a estos últimos meses, que ha sido increíble. Era muy difícil creer en esto. Sobre todo la medalla del sprint, la que conseguí de manera individual, fue una sensación increíble. Cuando crucé la línea de meta, porque era como que había roto todas las barreras del mundo a vida y no habrá una ciencia que lo explique", finalizó.