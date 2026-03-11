Ana Alonso analiza su éxito en Milán y ensalza a Oriol Cardona: "Es el Messi del esquí de montaña"

ESTADIO Deportivo ha podido hablar con la reciente ganadora de dos medallas de bronce en los Juegos Olímpicos de Invierno, como es Ana Alonso, que ha querido analizar su éxito y el de Oriol Cardona

Los Juegos Olímpicos de Invierno han solido ser una cita en el que, en las mayoría de ocasiones, ha sido complicado ver destacar a la delegación española. De hecho, solo había que fijarse en el medallero conseguido, ya que apenas se habían logrado cinco metales, una de ella de oro. Un hito que se ha roto en el año 2026, ya que España ha vuelto a saborear el sabor del metal en esta ocasión. La medalla de oro ha ido para Oriol Cardona, que ha demostrado su superioridad en su prueba fetiche. Pero, sin lugar a duda, otro de los nombres que destaca es el de Ana Alonso, la granaína que ha conseguido dos medallas de bronce en esta cita en Milán.

En ESTADIO Deportivo, hemos tenido la oportunidad de poder hablar con ella, analizando su actuación en los JJ.OO donde consiguió el tercer puesto tanto en skimo como en relevos mixtos. "Desde que el Esquí de Montaña entró en el panorama olímpico, nuestro objetivo era llegar a los Juegos y no ir a participar, sino ir a por las medallas. Hemos creído desde siempre mucho en ello y, en los últimos años, los resultados han sido muy buenos", declaró.

El gran desempeño de Ana

"La temporada pasada hice mi mejor temporada, consolidándome como una de las mejores no solo en el relevo mixto, sino también en el sprint. La preparación para los Juegos ha sido la mejor posible. Muchísimas horas, mucho trabajo a todos los niveles, no solo en lo físico, sino también en lo mental", prosiguió sobre todo este esfuerzo que tuvo que hacer, a todo esto sumándose el terrible accidente que sufrió unos meses antes, una increíble historia de resilencia.

Analizando la prueba de skimo, Ana se hizo fuerte en las famosas transiciones de esta prueba, algo que también quiso destacar. "Tienes que estar fuerte subiendo, tienes que ser muy técnico, tienes que bajar bien y tienes que hacer las transiciones muy bien. Las transiciones hacen ganar o perder puestos y forman parte de ello. Da mucha rabia cuando las pierdes, pero también cuando las ganas, al final forma parte de nuestro juego. Hubo un momento en la competición que iba quinta y podía haber escogido y haber dicho que aquí me quedo (...) No tienes que quedarte ahí. La carrera acaba cuando cruzas la línea de meta y, hasta entonces, pueden pasar muchas cosas", respondió.

El increíble logro de Oriol Carbonell

Uno de los grandes logros del deporte español es la medalla de oro conseguida por Oriol Cardona, que también estuvo acompañada de la medalla de bronce de Ana Alonso. "Sabíamos que teníamos muchas opciones de hacer un podio, pero no nos queríamos conformar con ser terceros o segundos. Salimos a ganar con mucha valentía, con mucha fuerza, yendo muy rápido desde el principio. Luego no nos salieron las cosas lo mejor que podían haber salido, pero nos podemos sentir muy orgullosos de eso", declaró.

También quiso dedicarle unas muy buenas palabras a Oriol, calificándolo como el "Messi del esquí de montaña". "Ha sido dos veces campeón de Europa, dos veces campeón del mundo y ahora es campeón olímpico. Ya ha conseguido todo lo que se podía conseguir y demuestra año tras año que, el día D a la hora H, es el mejor. Es un lujo para nosotros tenerlo en el equipo, porque al final es el Leo Messi del esquí de montaña y está con nosotros".