José Antonio Rueda, María Pérez y Unicaja, entre los premiados por la FPDA

La Federación Periodistas Deportivos de Andalucía ha elegido a los mejores andaluces de 2025 y los premiará en la gala que celebra el 13 de abril en el Teatro Lope de Vega de Vélez-Málaga

Unicaja ha sumado otros tres títulos más en 2025@unicajaCB

La bicampeona mundial de atletismo María Pérez, el piloto sevillano José Antonio Rueda, campeón del Mundo de Moto3, y el Unicaja de baloncesto, triple campeón la temporada pasada, han sido premiados por la Federación Periodistas Deportivos de Andalucía (FPDA)

Los campeones andaluces son los principales nombres que serán galardonados en la XXV Gala de la Federación Periodistas Deportivos de Andalucía FPDA, que tendrá lugar el próximo lunes 13 de abril en el Teatro Lope de Vega de Vélez-Málaga.

Entre los premiados destacados también suele destacar el de campeón histórico, en este caso campeona histórica, con el que ha sido premiada la extaekwondista malagueña Elena Benítez Morales, olímpica en Seúl 88, Barcelona 92 (oro) y Sídney 2000, campeona del mundo en Canadá en 1999 y de Europa en Helsinki 1996 y Eindhoven 1998, ganadora de tres veces la Copa del Mundo y entrenadora de varios medallistas olímpicos españoles como Joel González o Brigitte Yagüe.

Premios 2025 de la Federación Periodistas Deportivos de Andalucía (FPDA)

ANDALUZA DE ORO: María Pérez. Orce, Granada. bicampeona mundial en 2025 en Tokio.

ANDALUZ DE ORO: José Antonio Rueda, Sevilla. Campeón del Mundo Moto 3.

EQUIPO LÍDER: Unicaja baloncesto, campeón de Champions League, Copa Intercontinental y Copa del Rey.

MEJOR ENTRENADOR; Jacinto Garzón. Guadix, Granada, entrenador marcha María Pérez.

ESFUERZO DEPORTIVO: Sarah Almagro, Marbella, Campeona del Mundo surf adaptado en Oceanside, California y de Europa en Nisán, Galicia.

PROMOCIÓN DEPORTIVA: Club de Atletismo Trops Cuevas de Nerja.

CAMPEÓN HISTÓRICO: Elena Benítez Morales, San Pedro de Alcántara, olímpica en Seúl 88, Barcelona 92 (logró la medalla de oro) y Sídney 2000, campeona del mundo en Canadá en 1999 y de Europa en Helsinki 1996 y Eindhoven 1998, ganadora de tres veces la Copa del Mundo y con otras muchas medallas en torneos internacionales y varios títulos nacionales.

VALORES HUMANOS: Club Amivel baloncesto silla de ruedas, vencedor del nuevo título continental Eurocup 3.

GESTAS DEPORTIVAS:

-Juan Bautista Castilla Arroyo ‘Chamba’, Valverde del Camino, subcampeón del mundo de triatlón Ultraman en Hawaii.

-Carlos Linares, Jaén, Oro en pistola libre a 50 metros (SH1) Copa del Mundo de Tiro Paralímpico en Changwon, Corea del Sur.

-R.C.T.M. Priego Fundación Kutxabank, ganador Superdivisión y Copa del Rey masculina de tenis de mesa.

-Bádminton IES La Orden, campeón Liga y participante en competición europea.

-Samuel Molina, Málaga, mejor boxeador español de 2025 y tres veces campeón de Europa del peso welter.

-Carlos Coello, Cádiz. Campeón del mundo IBF de Muai thai por sexta vez, tras su victoria en el estadio Lumpinee de Bangkok.