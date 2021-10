Betis: El factor desequilibrante para que Guardado regrese al Atlas

"El propietario del equipo siempre tiene la última palabra, pero yo espero que las puertas estén abiertas el día que yo quiera regresar. Me ha buscado América, también tuve pláticas con el Monterrey... Pero ni a América, Monterrey o Tigres, porque siempre he dicho que mi ilusión es regresar al Atlas algún día. Esa ilusión sigue intacta hasta a día de hoy", confesaba hace ahora dos años un Andrés Guardado que, a sus 35 años, afronta la que podría ser su última temporada en el Real Betis. Pero cualquiera sabe, porque Pellegrini considera al 'Principito' una de las voces autorizadas del vestuario y ya habría pedido, por ejemplo, la renovación de un Claudio Bravo cuyo contrato expira igualmente el 30 de junio de 2022.

En una tesitura similar, el mediocentro que arribara a Heliópolis en 2017 renovó en diciembre de 2019. Lo que sí está claro es que el internacional azteca parece haber aparcado u olvidado la MLS, que llevatentándole desde que descollara en el PSV. El otrora carrilero siempre prefirió continuar en Europa mientras pudiese mantener el nivel, lo que ha conseguido con creces, y a estas alturas deberá replantearse el futuro si no recibe una oferta para seguir de verdiblanco. La Liga profesional estadounidense, muy cerca de casa, es siempre una tentación, tanto por la aventura en un fútbol emergente en ese descomunal país como en el aspecto económico, pero, hablando vulgarmente, tampoco desea regresar a Guadalajara para 'arrastrarse' sobre el campo.

Y el Atlas, que también vio frustrado su intento de repatriación estos últimos años, podría haber dado el paso definitivo para que Guardado acabe de convencerse. "Se lo hemos ofrecido; yo personalmente me senté con él y me explicó el contexto de su vida, tanto personal como profesional, y, a pesar de que entiendo que tiene un gran cariño por el Atlas, su afición y la ciudad, Guardado ha declinado venir al Atlas. Lo entiendo; y no es falta de amor y de cariño, sino todo un contexto personal", confesaba hace ahora un año Alejandro Irarragorri, presidente del consejo de administración del Grupo Orlegi, los propietarios del histórico club mexicano (y del Santos Laguna), que insistía en que "las puertas siempre estarán abiertas". Pero, mientras tanto, la entidad parece haber captado la atención del zurdo.

"Me gustaría enviar un abrazo a todos los aficionados que me han apoyado a lo largo de mi carrera. Hoy más que nunca, la transformación (del Atlas) es una realidad. Éste es un proyecto que marcará un antes y un después dentro del club. Es un club que a lo largo de su historia en el fútbol mexicano ha tenido tradición gracias a su ADN formativo, gracias a su cantera, y por supuesto gracias a su afición. Y creo que un proyecto como éste valió la pena. La cantera se merece un proyecto de esta envergadura, para que los jugadores del club puedan poseer sus propias instalaciones, lo que podría significar mejores resultados deportivos a medio plazo. Lo mejor está por venir, y nos espera un futuro muy emocionante", ha dicho Guardado en un vídeo exhibido este miércoles durante la presentación de la nueva ciudad deportiva rojinegra, utilizando la primera persona del plural para referirse al porvenir del Atlas.

Con un presupuesto de 15 millones de dólares, la Academia rojinegra, que debería abrir sus puertas en el verano de 2022, comprenderá siete hectáreas de terreno, con seis campos de fútbol, un comedor, una capilla, un auditorio y un club social para todos los escalafones, tanto las ramas masculinas como las femeninas que están en mente.