Pese al 'fiasco' con Arana, Monchi insiste por otro lateral zurdo brasileño

Que estén a dieta no quiere decir que tengan que ignorar el menú... Bromas aparte, los técnicos del Sevilla FC continúan monitorizando a todas las 'perlas' que descollan en el fútbol mundial, especialmente aquéllas que, por su juventud y proyección, pueden convertirse en un futuro inmediato no sólo en fuentes de rendimiento para el conjunto nervionense, sino también de rédito económico por una hipotética revalorización. Y, ahora, Monchi habría echado el ojo al lateral zurdo de moda en el fútbol brasileño, que no es un Guilherme Arana que, dado el 'fiasco' de su contratación, debería haber dejado, quizás, escarmentado al dirigente blanquirrojo.

Además, Lopetegui está bien surtido en los laterales, con Jesús Navas y Marcos Acuña sosteniendo con fuerza la titularidad, más los aterrizajes el pasado verano de Gonzalo Montiel y Ludwig Augustinsson, respectivamente, para discutirles minutos. No obstante, el director general deportivo del Sevilla insiste por un prometedor zaguero de 19 años que ya está contando para la selección brasileña sub 20 (tres amistosos, a la espera de su estreno oficial), después de haber hecho carrera en la sub 17. En su club, Vasco de Gama, apenas acumula siete meses con el primer equipo, que milita en la Série B, pese a lo cual ya ha llamado la atención de grandes clubes europeos.

Se trata de Riquelme de Carvalho Araújo Viana, atado hasta 2024 con una cláusula de rescisión de 36 millones de euros al cambio, circunstancia que, por ahora, ha espantado a Barcelona, PSG, Benfica o Real Sociedad, para los que lleva meses sonando. Se trata de un menudo futbolista de 1,74 que destaca por su habilidad técnica, con mucho recorrido y un gran centro de zurda, si bien sus números todavía son modestos. El Sevilla lo tiene controlado y, según el periodista Ekrem Konur, podría realizar una oferta formal por él, se supone que para el filial o para dejarlo cedido de momento. Sin duda, un nombre que anotar.