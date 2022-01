Las notas del Betis ante el Celta

El Real Betis comenzó el 2022 como acabó el 2021, con un derrota, en esta ocasión en el Benito Villamarín ante un Celta de Vigo muy bien plantado y que venció con un juego práctico a la par que efectivo. Iago Aspas hizo el doblete y fue una pesadilla para los centrales verdiblancos. Pellegrini, que dejó a Fekir en el banquillo, se vio obligado a tirar del franco-argelino antes de tiempo en busca de una remontada que no acabó llegando. Éstas son las notas de los jugadores del Real Betis ante el Celta.



Rui Silva: 5

El meta luso mostró su implicación total y quiso estar bajo palos pese a perder a su padre días atrás. Sacó una buena mano a un disparo raso y colocado de Mina. En el penalti de Aspas se lanzó hacía el lado natural de un zurdo pero el gallego lo engañó para marcar por el centro. Aspas también le hizo el lío en el segundo gol con un buen regate. Salvó el tercero con una gran estirada al disparo de Santi Mina.

Bellerín: 4

Comenzó sufriendo en su banda con las peligrosas subidas de Javi Galán y con la escasa ayuda que le prestaba Lainez. Aunque demasiado blando en la marca acabó la primera parte pisando área rival. Tras el descanso se sumó más al ataque aunque siguió dejando espacios a su espalda.

Bartra: 5

Como su compañero en el eje de la zaga, sufrió mucho con la movilidad de Iago Aspas y Santi Mina aunque estuvo más contundente en los cortes y en las anticipaciones.

Víctor Ruiz: 4

Hizo una buena primera parte pero que acabó empañando por un error garrafal en el tiempo añadido cuando tuvo la oportunidad de contar un peligroso contragolpe de Santi Mina, el verdiblanco interceptó el pase para Aspas pero en lugar de despejar quiso controlar y el de Moaña le robó la cartera para plantarse ante Rui Silva y marcar el 0-2.

Álex Moreno: 5

El lateral verdiblanco sigue en un gran estado de forma. Llegó con velocidad y peligro por su costado, asociándose a la perfección con Juanmi y Canales. También apareció en la segunda parte buscando a Fekir y sumándose al remate cuando el juego circulaba por la banda contraria.

Guardado: 4

La entrada del mexicano fue una de las novedades en lugar de Guido, que finalmente no entró en la lista de convocados. El capitán verdiblanco no paró de presionar y peleó cada balón, pero llegó tarde en uno dentro del área con Cervi y acabó cometiendo penalti. El mexicano dejó su sitio a Fekir en el 58'.

William Carvalho: 5

Bien posicionado el portugués, muy atento en labores defensivas y llegando con peligro a la portería rival, como en un buen cabezazo que atrapó Dituro. Rozó el gol también en la segunda parte con un disparo dentro del área que tocó en Galán y se marchó muy cerca del poste.

Lainez: 4

El mexicano entró en el once titular en lugar de Fekir, que entró a última hora en la lista de convocados pero no estaba al 100% pero el extremo aportó poco al juego ofensivo bético, que se volcó casi todo por la banda contraria. El ex del América puso de su parte pero no tuvo su mejor día, no en vano, fue el primer sacrificado por Pellegrini al descanso, dando entrada a Rodri en su lugar.

Canales: 5

El director de la orquesta verdiblanca dejó detalles de su enorme calidad como un taconazo para habilitar a Juanmi en una jugada que finalmente no acabó en gol. Cada centro que puso al corazón del área llevaba peligro y también se atrevió con su buen disparo desde la frontal del área pero tuvo complicado penetrar en la muralla celeste.

Juanmi: 4

El malagueño compartió su premio como Mejor Jugador de LaLiga del mes de diciembre antes del partido, llevándose una merecida ovación de la afición bética. El '7' entró con peligro por la banda izquierda aunque sin llegar a ver puerta de forma clara.

Willian José: 4

El delantero bético no pudo ponerse de gol en la primera parte y apenas entró en contacto con el balón en zonas peligrosas. Tuvo que salir del área para poder tocar el esférico aunque prontó dejo su sitio a Borja Iglesias. Pasó muy desapercibido.

Rodri: 5

El canterano empezó bien, asociándose con sus compañeros como acostumbra pero acabó desapareciendo con el paso de los minutos.

Fekir: 5

Pellegrini tuvo que tirar de él mucho antes de lo que hubiera deseado seguramente. El franco-argelino intentó buscó portería continuamente y pisaba el área con peligro pero no encontró resquicios en la férrea defensa celeste.

Borja Iglesias: 6

Entró junto con Fekir para buscar la remontada y el 'Panda' lo intentó de todas las formas posibles, tirando a puerta en cuanto tenía la ocasión y creando espacios para sus compañeros.

Tello: 5

El catalán entró por Canales, volcándose en banda izquierda para dejar el centro a Fekir. Aprovechó su explosividad y velocidad para crear peligro.

Pellegrini: 4

El planteamiento del técnico chileno no funcionó ante el del 'Chacho' Coudet y lo peor es que tampoco mostró tener un plan B. Con el marcador 0-2 dio entrada Rodri, Fekir, Borja y Tello en busca de un gol que le metiera en el partido pero fue incapaz de perforar la defensa y la portería viguesa.