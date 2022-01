El Real Betis se llevó un punto que a la postre resultó valioso pues en la segunda parte el Rayo tuvo más y mejores ocasiones ante un rival que jugó con diez futbolistas desde el minuto 35 por la polémica expulsión de Álex Moreno. Pese a todo, los verdiblancos lograron ponerse por delante con un gol de Canales tras una jugada coral entre el cántabro, Fekir y Bellerín. Pero el cansancio fue haciendo mella en los hombres de Pellegrini que vieron como el Rayo empataba en el 70' en una jugada dentro del área que finalizaba Balliu.

Incluso pudo meter algún gol más el Rayo con ocasiones de Guardiola, Bebé o Álvaro García pero un gran Rui Silva evitó la debacle y al menos, salvó un punto para los suyos en las postrimerías del encuentro. Aquí puedes ver las notas del Betis ante el Rayo Vallecano.



RUI SILVA: 8

Apenas tuvo trabajo en la primera parte salvo un peligroso disparo de Isi que atrapó en dos tiempos. Hasta el tanto del empate, en el que sale a tapar cuanta más portería mejor, atrapó todos los disparos que le llegaron. Salvó sobre la línea el 2-1 con un auténtico paradón al disparo de Guardiola. Sacó otro potente disparo de Bebé y el posterior rechace de Álvaro. Si el Betis sumó hoy en Vallecas, fue gracias a él.

BELLERÍN: 7

Nteka le dio trabajo con su potente zancada, también Fran García con sus incorporaciones pero tapó bien por su banda. Se vistió de asistente en el 0-1 dejando el balón para que Canales la empujara a placer. Pese a quedarse con 10, no renunció a sumarse al ataque.

BARTRA: 6

Atento en los cruces y en la anticipación. El catalán está recuperando su mejor versión y ha vuelto a erigirse en el líder de la zaga verdiblanca, para alegría de Pellegrini. Se le puede achacar de falta de agresividad en el gol del empate pero poco puede hacer pues se le echan rápidamente dos rivales encima para robarle un balón dividido.

EDGAR: 6

Volvía a repetir titularidad tras su buen partido en Copa. Metió la cabeza en un buen disparo de Balliu y poco después evitó el remate de Isi a bocajarro despejando con la testa. Muy rápido también para despejar cualquier balón suelto que quedaba en el área, como el del disparo de Guardiola que casi acaba en gol.

ÁLEX MORENO: 5

Pitado por alguna parte de la afición, se motivó y subió por la banda, además de cerrar espacios en defensa. Pudo marcar pero no acertó a remachar con acierto en el área chica del Rayo tras un disparo de Fekir. Acabó expulsado en el 35' por una patada fortuita en la cabeza de Isi. Acabó revisándolo el VAR que ratifico la decisión del colegiado.

GUIDO: 6

Cuando se le vio tumbado sobre el césped muchos temieron una lesión, pero todo quedo en un susto por un golpe fortuito en la cabeza, pudiendo volver al terreno de juego sin problemas. Tuvo mucho más trabajo tras la expulsión de su compañero pero el argentino se maneja bien en estos escenarios.

CARVALHO: 7

Otro buen partido del portugués en la medular, tanto con balón como sin él. Supo entender lo que pedía el partido en cada momento, y por encima de todo, acabar las jugadas en campo rival cuando ya estaban en inferioridad numérica. Se descolgó incluso más en ataque cuando jugaban con diez, sorprendiendo a los rivales. Buscó siempre a Fekir cuando éste se quedó como referencia ofensiva.

CANALES: 8

Comenzó jugando por la banda derecha y ahí no tuvo mucha incidencia en el juego. Mejoró cuando se metía por dentro, como en la jugada del gol, arrastrando a los rivales en el inicio y finalizándola él mismo. Se sacrificó en defensa cuando el partido se puso más feo y estuvo muy inteligente en ataque, aguantando el balón y buscando siempre la mejor opción para no perder la posesión.

FEKIR: 7

Siempre es un peligro rondando la frontal del área rival. Siempre elige la mejor opción, como disparar cuando no ve espacios o pasarla a un rival en mejor posición, como hizo dejándosela a Bellerín para que asistiera a Canales. Cuando el Betis se quedó 10 el franco-argelino jugó como referencia ofensiva y lo intentó de todas las maneras aunque con pocas ayudas.

TELLO: 4

La novedad en el once por un indispuesto Juanmi. Tuvo la ocasión de marcar a bocajarro en la primera parte pero fue con tantas ganas que acabó golpeándole al aire. Desaparecido en la segunda parte, perdió un balón muy fácil y a continuación fue el segundo cambio de Pellegrini.

BORJA IGLESIAS: 5

El delantero presionó en la salida de balón rayista, no tuvo ocasión de ponerse de gol antes de ser el sacrificado de Pellegrini por la expulsión de Álex Moreno, dejando el campo en la primera parte.

PELLEGRINI: 6

Metió a Tello como titular ante la baja de última hora de Juanmi, pero el catalán no le respondió. Con la expulsión de Álex Moreno y la baja de Miranda, no tuvo más remedio que colocar a Guardado como lateral izquierdo y sacar del campo a su único delantero, Borja Iglesias. En la segunda parte no quiso tocar mucho al equipo pues estaba funcionando y sólo cambio a Tello por Ruibal.

GUARDADO: 5

Entró en la primera parte por la expulsión de Álex Moreno para jugar de lateral izquierdo como hiciera en sus orígenes. Se cargó rápido con una cartulina amarilla cuando más entraba el Rayo por su banda, sufrió más en los primeros minutos que con el paso de los mismos.

AITOR RUIBAL: Sin calificar

Entró a pocos minutos del final por Tello pero el canterano apenas tuvo 'chances' de entrar en contacto con el esférico.