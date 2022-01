1-2: El Elche coge aire y rompe el fortín del Espanyol

El Elche sumó tres puntos claves contra el Espanyol (1-2) en el RCDE Stadium, donde el anfitrión únicamente había perdido una vez hasta ahora en esta liga, con dos goles de Pere Milla en los minutos 6 y 14 que dejaron sin efecto el tanto de penalti de Raúl de Tomás en el 45. El Elche descolocó al Espanyol a los seis minutos. Pere Milla, sin excesiva oposición de la defensa blanquiazul, remató con contundencia un centro de Morente desde la banda derecha. Era el primer acto del espectáculo que firmaría el jugador ilerdense.

El cuadro ilicitano aprovechó su dominio y buscó el KO en el RCDE Stadium, que veía cómo su zaga seguía con lagunas. Pere Milla, de nuevo, marcó en el 14 el segundo de la noche. Aprovechó desde el centro del área un centro de Mojica para batir a Joan García. Los locales intentaron reaccionar y mandaron un serio aviso al Elche con un gol anulado a Loren por fuera de juego en el minuto 26. No era el mejor choque de los periquitos, acostumbrados hasta ahora a dominar con autoridad en su estadio.

El Espanyol insistió hasta conseguir el premio. Un penalti de Verdú por una falta a Baré fue lanzado por Raúl de Tomás a una escuadra, imparable para Edgar Badía. La pena máxima fue muy protestada por los futbolistas visitantes. En la reanudación, los de Vicente Moreno incrementaron su presencia en el área rival, aunque sin la contundencia necesaria para romper la tranquilidad del Elche. El técnico movió el banquillo buscando una reacción.

Los centros y las llegadas del anfitrión, aunque insistentes, no brillaban por su precisión y el Elche no tenía excesivos problemas para controlar la ventaja en el luminoso sin correr muchos riesgos ante un Espanyol cada vez más ansioso por la presión del reloj. En los últimos minutos, Moreno puso toda la carne en al asador dando entrada a Carreras y a Fran Mérida. RDT tuvo una falta directa en el minuto 90 que concentró todas las esperanzas del Espanyol y la mandó a la barrera. No era el día para los pericos.

FICHA TÉCNICA.-

Espanyol: Joan García; Aleix Vidal (Óscar Gil 58'), Sergi Gómez, Cabrera, Pedrosa; Embarba (Dimata 67'), Keidi Baré (Fran Mérida 84'), Morlanes, Puado (Jofre Carreras 84'); Loren (Nico Melamed 58') y De Tomás.

Elche: Edgar Badía; Palacios, Enzo Roco, Gonzalo Verdú (Josema 76'), Mojica; Tete Morente (Josan 69'), Gumbau, Mascarell, Pere Milla; Carrillo (Raúl Guti 87') y Lucas Pérez (Piatti 87').

Árbitro: Gil Manzano (extremeño). Amonestó a los locales Keidi Baré, Pedrosa, De Tomás y Fran Mérida; y a los visitantes Palacios, Gonzalo Verdú, Mojica, Gumbau y Josema.

Goles: 0-1 (6') Pere Milla; 0-2 (14') Pere Milla; 1-2 (45+2') De Tomás, de penalti.

Incidencias: Partido correspondiente a la vigésima jornada de LaLiga, disputado en el RCDE Stadium ante 11.870 espectadores.