Las notas del Sevilla FC en la vuelta de la UEL ante el Dinamo Zagreb

Derrota postrera del Sevilla en su visita a Zagreb, donde fue de menos a más, pero nunca terminó de imponer su superioridad ante un Dinamo que arrancó fuerte, se desinfló y acabó por crecerse tras el 1-0, en una acción aislada que provocó un penalti. Con uno menos, los nervionenses sufrieron más por las apreturas del marcador (dado que, tras anularse el valor doble de los goles en campo contrario, otro tanto de los croatas habría mandado la eliminatoria a la prórroga) que por los méritos de su anfitrión, que gustó más en el Sánchez-Pizjuán que en el Maksimir.

Continúan los apuros a domicilio en Europa del cuadro de Lopetegui, que, sin embargo, estará este viernes en el sorteo de los octavos de final de la UEL, su competición fetiche. Con las lesiones amargando todavía la temporada blanquirroja, queda mucho trabajo por hacer, entre ellos de reflexión, para afrontar con garantías la recta final de un ejercicio 2021/2022 que puede dar aún alegrías a la parroquia sevillista.

Puede consultar las notas de los jugadores del Sevilla FC ante el Dinamo de Zagreb en nuestra galería y a continuación.



BONO: 7

Tranquilo con los pies, aunque no siempre se la dieron en ventaja sus compañeros, fue casi un espectador más en el primer tiempo. Despejó muy bien en la acción previa al penalti, cuya dirección adivinó sin poder detenerlo. Fue dejando intervenciones de mérito en el arreón final del Dinamo.



MONTIEL: 4

Stefulj le buscaba las cosquillas y, aunque fue perdiendo los reparos iniciales a recorrer su banda hacia arriba, Lopetegui le suplía al descanso, tras comprobar que midió mal en varias acciones y decidió peor en otras.



KOUNDÉ: 8

Muy pendiente siempre de Orsic, que le sacaba de sitio y de quicio en ocasiones, el francés anduvo atento al corte y se proyectó en numerosas ocasiones en campo contrario, a balón parado e iniciando él mismo los ataques. Sin Diego Carlos, se adaptó a la perfección al perfil zurdo.



DIEGO CARLOS: 6

Impuso su poderío físico, especialmente en el cuerpeo con Petkovic. Se la jugó en una carga dentro del área a Gojak en la que se pidió penalti. Se rompió solo al filo del descanso en una acción desafortunada.



ACUÑA: 5

La mano del penalti, instintiva, no se le puede achacar en contra, si bien no estaba siendo ni mucho menos su partido. Tapado por Corona, apenas ofreció sus precisos centros y trató de hacer daño con diagonales en las que no suele ser tan efectivo.



FERNANDO: 6

La acumulación de hombres por dentro del Dinamo le complicó de inicio, pero el brasileño acaba por imponer su ley prácticamente siempre. Acabó, y no es raro esta temporada, actuando de central toda la segunda mitad.



RAKITIC: 6

Sumó más que de costumbre, ya que estaba como en casa. La tocaba con sentido y generó peligro en las acciones de estrategia.



PAPU GÓMEZ: 7

Aunque 'fuerza' que el sistema sea más un 1-4-2-3-1 que el habitual 1-4-3-3, utilizó su libertad como más convino al equipo, aportando entre líneas en ataque y ayudando en la resta. No se cansó de idear, sobre todo en ataques estáticos, pero también en las transiciones.



TECATITO CORONA: 8

Astuto y vertiginoso, se intercambiaba la posición con Ocampos para tratar de sorprender a la espalda de los carrileros locales. Un dolor de cabeza continuo para los zagueros croatas. Extrañó que el míster lo sacara tan pronto.



OCAMPOS: 5

Personalidad y fe para percutir por fuera y con diagonales, aunque demasiado intermitente para ser determinante. Tuvo una clara de cabeza a bocajarro en la recta final.



RAFA MIR: 5

Interesantes movimientos tanto de espaldas, para generar segundas jugadas, como al espacio, aprovechando su zancada. Falló a bocajarro una clarísima al poco de la reanudación y no resolvió tras un error de un central que propició un mano a mano con Livakovic.

?

JESÚS NAVAS: 5

Le pararon con mucha leña. Va acumulando minutos y confianza, pero le falta para ser el de antes.



DELANEY: 5

Oxígeno en la parcela ancha, donde corrigió bastante. Además, aprovechó su loable criterio para sorprender al Dinamo llegando desde atrás. Su expulsión le resta, aunque tuvo que hacer esa falta para evitar males mayores en el alargue.



JOAN JORDÁN: 6

Piernas y cabeza para afinar la salida nervionense, amén del punto de intensidad que se echaba de menos en la parcela ancha.

?

ÓLIVER TORRES: 4

Apenas entró en juego, cuando salió para tener el balón y romper líneas.



EN-NESYRI: 5

Colaboró en la presión. No tuvo ocasiones para marcar.



JULEN LOPETEGUI: 5

Confeccionó un once talentoso y con aspiración de tener mucho el balón, con plena libertad para el Papu, aunque, paradójicamente, fue en la segunda mitad, con una defensa improvisada de nuevo y más músculo en la medular, cuando el Sevilla la movió mejor y más rápido. Apostó desde el principio por la velocidad por fuera y por una referencia clara para generar segundas jugadas, pero los blanquirrojos casi no crearon acciones claras de peligro.