La rumorología en torno al futuro de Jules Koundé sigue sin tener una base sólida

No hay dos sin tres, y todo apunta a que el culebrón protagonizado por Jules Koundé podría resolverse más pronto que tarde. Tras dos temporadas brillando en la zaga sevillista y mostrando además un potencial del que pocos centrales pueden presumir, el jugador sigue un año más despertando un gran interés en la Premier League. Aunque el Sevilla ha logrado retenerlo hasta el día de hoy, el Chelsea continúa apretando a través de los agentes del jugador.

A estas alturas del calendario ambos equipos verían con buenos ojos la operación. Si para el club inglés, que acaba de decirle adiós a Rüdiger y tiene en la rampa de salida a Azpilicueta y Marcos Alonso, resulta prioritario hacerse con los servicios de un defensa como este, para los de Nervión se trata de una oportunidad económica que permitiría reconstruir la plantilla de cara al próximo curso. Si bien es cierto que no existe una oferta oficial por parte del conjunto blue, las negociaciones podrían tener un punto de partida cercano a los sesenta millones de euros.

Monchi se encuentra en fase de mover ficha con respecto al proyecto deportivo a corto plazo, y los treinta y cinco millones que ha dejado Diego Carlos en la caja fuerte tras su fichaje por el Aston Vila no terminan de ser suficientes. Con este panorama, y aunque se intuye que la prisa anda instalada en las oficinas del Pizjuán, la idea pasa por dejar que el central siga exhibiéndose en la Nations League a lomos de la selección francesa, siempre con el objetivo de que su valor en el mercado no sólo se mantenga, sino que además registre una tendencia alcista en las próximas semanas.

Del otro lado está el escenario prometedor que se dibuja en Inglaterra. Más allá de que Thomas Tuchel se muestre partidario de incluir a Koundé en su plantilla, el aire renovador que ha traído el cambio de propietario en el club ha supuesto una inyección de 200 millones de euros para reforzar el plantel. Estos son los números que Todd Boehly ha puesto a disposición de Tuchel tras comprarle la entidad londinense a Roman Abramovich. El empresario estadounidense tiene entre ceja y ceja hacer que el Chelsea vuelva a reinar en la Premier y en Europa, y para ello dispone de una abultada cuenta corriente que podría dejar un nuevo desenlace en la tentativa de fichar al central sevillista.

Koundé ya fue pretendido por el Chelsea en septiembre de 2021. En aquel entonces, después de haberse coronado como campeón de la Champions, el club inglés llegó a ofrecer cincuenta millones por el futbolista, pero el Sevilla no aceptó la propuesta. La ejecutiva nervionense siguió en ese momento la misma postura que en 2020 había mantenido frente al interés mostrado por el City de Guardiola. Está claro que el asunto ha cambiado desde entonces, aunque no tanto como tratan de vender algunos medios ingleses, que ya colocan al jugador francés en el once ideal de Tuchel, apuntalando el centro de la defensa junto al brasileño Thiago Silva. Se trata de una información algo aventurada, puesto que a día de hoy tan sólo existe un acuerdo entre el Chelsea y Jules Koundé; el "sí, quiero" de la entidad que preside Pepe Castro todavía está por ver. De hecho, basta con poner el foco en un comparador de apuestas online para confirmar que los pronósticos sobre el futuro del central son todavía muy variables.

Al parecer, no es la única operación con la Boehly tiene pensado ilusionar a la afición blue, y es que Ousmane Dembelé, que queda libre el próximo treinta de junio, también estaría en la lista de grandes jugadores que interesan. Aunque pretendientes no le faltan al mosquito, el Chelsea cuenta con el gancho de tener a Tuchel como técnico, que fue quien descubrió su potencial cuando ambos militaban en el Borussia Dortmund. Con la negociación por el extremo francés en un primer plano, el asunto Koundé quedaría un tanto aparcado, en un estado de reposo y a la espera de lo que digan en Nervión, máxime teniendo en cuenta que el club inglés y el jugador ya lo tienen todo hablado.

El propósito que gana fuerza en la capital hispalense tras la salida reciente de Diego Carlos es el de aferrarse a los noventa millones de euros que marca la cláusula del joven francés. No obstante, Monchi también es consciente de la dificultad de retener al jugador, que tiene multitud de novias en la Premier y que a sus veintitrés años busca cambiar de aires para continuar con su progresión futbolística. Koundé llegó al Sevilla en 2019 procedente del Burdeos, costó veinticinco millones y acaba contrato en 2024, por lo que sus servicios en el Sánchez Pizjuán están más que amortizados.