Demasiados errores

Tanto se ha hablado de la vuelta de Copa del Rey, del Espanyol y de la posible final en el Benito Villamarín, que pocos 'recordaban' que el Betis jugaba antes en Bilbao, en un estadio donde suele venirse de vacío y en el que buscaba regresar a puestos europeos tras varias semanas fuera de ellos.

Y, de salida, pareció que hasta ellos mismos se habían olvidado de que jugaran. El equipo verdiblanco, con muchas novedades en su once, entre las que destacaron el cambio de banda de un negado Francis y el debut como titular del joven mexicano Lainez, no apareció hasta que no se vio abajo en el marcador y sólo en la segunda parte tuvo opciones (pocas) para sacar algo positivo de la 'Catedral'.

La Copa era y es importante, pero no lo era menos este partido en una Liga que cada vez está más igualada y en la que cada semana hay más clubes, como el Valencia, que se apuntan a la lucha en la zona alta. Al final, con el amplio dominio bético mostrado en la segunda parte y las ocasiones que tuvo tras el descanso, quedó la sensación de que lo más justo era un empate, pero no hay que olvidar la falta de intensidad inicial, los muchos errores de la primera parte y, sobre todo, los incontables balones perdidos. Así, aunque luego lo arregles, ganar es muy complicado.